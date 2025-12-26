2026大選》黃偉哲就職7週年亮點多 林俊憲、陳亭妃想接棒本周六得先舌戰一場

台南市長黃偉哲就職滿7週年，施政亮點相當豐富，立委林俊憲及陳亭妃則亟思接棒黃偉哲。（圖片來源／台南市政府提供）

台南市長黃偉哲昨（25）日就職滿7週年，在他7年任內，成功吸引投資超過2939億元，增加約6.3萬個就業機會；完成60座滯洪池，農漁水路改善總長達2777公里；長照涵蓋率更是連續4年蟬聯6都第一。

為了搶著接住黃偉哲的執政棒子，民進黨立委林俊憲、陳亭妃均已登記參加黨內初選，預計將於明（27）日晚間8時至9時30分進行台南市長提名政見會，料將上演唇槍舌戰，而初選民調則將於明年1月12日至17日進行。

黃偉哲勤跑基層逾50萬公里，就職7年亮點滿滿

適逢12月25日就職滿7週年，台南市政府發布市長黃偉哲施政成果，這7年來，台南從文化古都轉型為智慧科技大城，累計招商投資逾超過2939 億元、創造 6.3 萬個就業機會，長照涵蓋率連續4年蟬聯6都第一，各項民生與建設指標全面躍升。

7年下來，黃偉哲的公務車行程可繞台 543 圈（超過50萬公里），並且完成 60 座滯洪池、改善農漁水路 2117 公里，乃全國第一；佈建 632 個 YouBike 2.0 站點；文化建設遍地開花，南美館二館、山上花園水道博物館等館舍陸續完工，西市場修復再現風華，岸內影視基地吸引多部影劇拍攝。

黃偉哲並指出，「國圖南館」明年即將完工，佔地超過6千坪，不僅是全台最大的圖書典藏中心，更是南台灣重要的知識樞紐與閱讀新地標，象徵國家級文化資源向地方深耕的重要里程碑。

嘆藍白財劃法讓台南每年減少12億元補助款

黃偉哲指出，7年來他累計為台南市減債205億元，然而未來面對藍白強行通過的新版財劃法，將近一步導致台南市的補助款每年減少12億元，而且也會增加事權支出的壓力。

儘管面臨挑戰，黃偉哲表示，「市民對政府的期待只會更多不會更少」，所以市政團隊未來必須在有限資源下發揮最大效益，必須以高度的耐心與用心來面對挑戰，期許團隊持續努力，而目前的成果只是「通往未來的新起點」。

林俊憲、陳亭妃搶接棒，週六上演唇槍舌戰

為了搶著接住黃偉哲的執政棒子，民進黨立委林俊憲、陳亭妃皆已登記參加黨內初選，預計將於明（27）日晚間8時至9時30分進行台南市長提名政見會，料將上演唇槍舌戰，而初選民調則將於明年1月12日至17日進行。

林俊憲表示：「週六晚間 8 點至 9 點半，我將參加民進黨台南市長提名政見會，誠摯邀請大家一同線上收看，了解台南未來的規劃。在這場政見會中，我想和大家談談台南的未來，以及我們生活其中的城市願景。」

林俊憲強調，他也會清楚說明，為什麼他已經準備好了，以及為什麼他是最適合帶領台南持續前進的候選人。他表示：「台南，是我深愛、也願意為之承擔責任的城市。為了台南，我選擇站出來，也希望各位鄉親能夠陪我一起，見證台南的重要時刻。」

陳亭妃示警不明民調，要求黨中央嚴查

陳亭妃本日則召開記者會，特別提到所謂《鏡報》（實際上是《鏡週刊》）發布所謂「內參民調」或網路民調，卻未依法揭露調查單位、主持人、執行時間、抽樣方式、母體與樣本數、誤差值及經費來源等必要資訊，已明顯違反《選罷法》第53條相關規定。

陳亭妃強調，這類資訊在選戰關鍵時刻快速擴散，不僅可能誤導選民，也對黨內公平競爭造成實質影響。她因此呼籲黨中央與選對會，應正視此一問題，要求所有發布涉及初選的民調單位，必須完整揭露調查方式與來源，避免錯假資訊影響民意判斷，確保初選回歸理性、制度與民主精神。

