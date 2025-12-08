2026大選》黃國昌：將徵召張啓楷戰嘉義市長 黃敏惠未宣布接班人藍營好焦慮

民眾黨主席黃國昌表示，將徵召立委張啓楷角逐嘉義市長。（圖片來源／民眾黨）

朝野政黨積極布局2026年選舉，民眾黨主席黃國昌今（8）日表示，國民黨在嘉義市如果沒有要推人，就水到渠成，由立委張啓楷代表在野黨角逐嘉義市市長。民眾黨徵召時間，原則上會在12月底前完成。

民眾黨先是在3日徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，並在今日釋出會在適當時間，完成徵召張啓楷參選嘉義市長的訊息。

民眾黨團舉辦 「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，有關嘉義市長部分，黃國昌指出，民眾黨有自己的節奏會往前走，在與國民黨進行任何的協調前，民眾黨內的程序必須要完備。

廣告 廣告

如同先前徵召陳琬惠，要推出最強棒去參選宜蘭縣縣長，黃國昌並表示，仍有一些民進黨籍立委、綠媒唱衰藍白合作破局，這是各式各樣的見縫插針和挑撥離間。

國民黨如推人選會協調，張啓楷：12底前公布

黃國昌強調，這次有關張啓楷部分也是如此，會在適時候完成徵召程序，徵召完後一樣秉持最大的誠意跟善意，國民黨如果在嘉義市沒有要推人，就會水到渠成，對民眾黨而言，「張啓楷就是最好的選擇。」

張啓楷則表示，民眾黨始終秉持最大誠意與善意，若國民黨要推派人選，屆時自會與其協調出最強團隊。這段時間許多嘉義鄉親催促自己，他也會義無反顧為鄉親拚搏。

嘉義市長黃敏惠迄今仍未宣布接班人，且與綠營徵召的立委王美惠交好，藍營內部對她會投出什麼變化球感到憂慮。（圖片來源／嘉義市政府）

張啓楷並補充稱，在時程上會盡快於12底前公布，提名後嘉義市會成為藍白整合的重要一步，找出一個大家都可以接受的機制，不管是民調還是協調，但最重要的是派出一組最強的候選人。

黃敏惠：不看顏色要出色，藍稱被綠營「收回」不意外

嘉義市長黃敏惠日前在國民黨嘉義市黨部黨慶活動時表示，關於2026嘉義市長選舉的人選，嘉義市是民主聖地，就是不管什麼顏色，只要夠出色，就是人民所需要及想要的人選。

黃敏惠這番說法引發臆測，因為她迄今仍未宣布接班人，且與綠營徵召的立委王美惠交好，甚至在剪綵啟活動恭喜王獲得提名，地方早有「暗助」傳聞，藍營人士稱，嘉義市為民主聖地，明年如被民進黨收回，「並不意外，也不算輸。」

藍營內部已有多人表態有意爭取提名，包括市議員陳家平、鄭光宏、醫師翁壽良、無黨籍副市長林瑞彥等人，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯則強調，藍營將依內部時程推進，審慎布局。

(原始連結)





更多信傳媒報導

國內喊衝、國外保守 主計處估明年經濟成長仍有3 IMF、ADB預測值則「保2」

AI PC熱賣 英特爾卻坦言晶圓產能不夠 2款處理器可能要向台積電追加訂單

行政院擬「不執行」財劃法 未採「不副署」原因曝：壓軸才出大絕招

