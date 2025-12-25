【2026大預言1】小心上當 命理大師示警2026「AI詐騙全面升級」

命理師蔡上機示警2026須提防AI詐騙升級。（本刊資料照）

命理師蔡上機指出，2026年將是一個詐騙手法與科技高度結合、真假資訊更難分辨的一年，社會與個人都必須提高警覺。

蔡上機表示，2026是智慧型世紀大騙局（偷搶盜拐騙詐）的一年，世界大詐騙（賭詐黃毒竊）當道，謠言、詐騙、恐慌、動盪、紛亂、不安的貪婪混亂年代。短期間充斥著仇視、憎恨、妒忌、詭詐、恐嚇與自私的氛圍。

他指出，利用AI人工智慧機器人、無人機與自動化等高科技技術，已被國家或集團企業組織化運用，作為非作歹、做奸犯科、竊取機密、滲透作戰、侵占利益、進行顛覆、詐騙金錢與恐嚇勒索的工具，幾乎無所不用其極。

蔡上機也提到，詐騙集團將持續進化與興盛，透過AI深偽科技技術，詐取更多金額。高價出借或販賣金融帳戶，或充當車手牟利，將成為一股普遍的社會違法誘惑，甚至有不少人是在不自覺中成為詐騙共犯。

他提醒，2026年須特別小心駭客收受重金，駭入金融體系或重大企業後台資料庫，竊取重要資料牟利，或進行高額金錢勒索行為，社會整體的安全與信任成本將明顯升高。

