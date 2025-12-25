【2026大預言2】AI泡沫化？ 他提醒投資人轉折年慎防拉高後大殺

命理師蔡上機提醒投資人注意題材過熱風險。

隨著AI與自動化產業持續成為市場焦點，命理師蔡上機提醒，2026年恐成為AI題材過熱後的關鍵轉折點，投資人須特別留意風險。

蔡上機指出，AI晶片與自動無人化機器人的研發與生產，在2026年將持續升溫，但在實際落地需求與市場應用層面，恐出現明顯斷層。在供應持續擴大的情況下，現實需求卻未能同步跟上，短期內可能形成供過於求的缺口。

他表示，這樣的落差，將使「AI泡沫化論」再起，加上國際局勢動盪、經濟前景不明、未來不確定性升高，國際金融禿鷹恐趁勢操作，對證券、期貨指數及相關個股進行「養、套、殺」的操作模式。

蔡上機提醒，2026年相關AI、晶片、自動化題材類股，若出現高本益比、漲幅過大或尚未獲利的情況，恐有一波下殺空間，投資人需留意被套在高點的風險。他也指出，台股大盤指數3萬點，可能成為一個關鍵觀察位置。

