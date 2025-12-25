【2026大預言3】科技撐經濟、九合一選舉升溫 蔡上機：台灣政治對立加劇

命理師蔡上機預測台灣2026年經濟與政治面趨勢。

談及台灣2026年的整體運勢，命理師蔡上機指出，台灣將呈現科技經濟持續發展，但政治與社會氣氛高度緊繃的局面。

蔡上機表示，台灣在2026年因領先全球高新創新科技，包括AI、晶片與自動無人化零組件代工技術，仍獨步全球，半導體晶片在AI與關鍵科技發展中，已成為影響全球經濟競爭力的重要核心。台灣在國際的價值、地位與能見度，也因此進一步提升。

不過，他也指出，台灣在地緣政治上的風險同步升高，尤其在美中台之間的恐怖平衡、利用與牽制之下，台海緊張情勢來到歷來高點。雖然尚未有實質軍事衝突的跡象，但軍演、資訊戰與認知作戰的騷擾，恐成為常態。

廣告 廣告

在內政方面，蔡上機直言，2026年適逢九合一大選，台灣島內朝野政治地盤極度對立，政治攻防將更加激烈。兩大政治勢力短兵相接、肉搏纏鬥，政治對壘進入常態化狀態，也使執政當局在施政上面臨更大挑戰。

更多鏡週刊報導

【2026大預言1】小心上當 命理大師示警2026「AI詐騙全面升級」

【2026大預言2】AI泡沫化？ 他提醒投資人轉折年慎防拉高後大殺

張文邊緣成魔路2／完全切斷社會連結 專家：反讓內在妄想、怨恨無限自我強化