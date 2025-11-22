2026天象亮點！ 月全食、行星合與流星雨等精彩天象全入列
臺北天文館公布《2026年重要天象表》，根據測算，明年將出現不少精彩可期的天象，包括月全食、數次肉眼可見的行星相合，以及每小時數量破百、觀賞條件極佳的英仙座流星雨與雙子座流星雨，相關天象詳細資料已公布於臺北天文館網站「出版品」專區，供民眾免費下載查閱。
天文館表示，明年最受矚目的天象是3月3日的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成俗稱「血月」的景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件之一。
天文館指出，2026年還將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象。「行星合」是行星與月亮，或行星間相互接近的天象，尤其是較明亮的行星合，格外引人注目。明年有三次欣賞行星合的好機會，其中以3月8日的「金星合土星」最為搶眼，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝。4月20日則同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見的行星，1.2等的火星、-0.2等的水星與0.9等的土星在黎明前齊聚東方低空，相當吸睛。11月16日凌晨的「火星合木星」同樣值得關注，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。
此外，明年的英仙座流星雨在8月13日達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日接力登場，兩者預測的天頂每小時流星數（ZHR）皆可破百，而且觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，也是不可錯過的年度重點天象。
天文館提醒，明年將有多場精彩天象用肉眼即可觀賞，但為了獲得最佳欣賞效果，建議事先由臺北天文館網站及Facebook「臺北天文通」粉絲專頁的預報，掌握天象出現時間、方位與現象等資訊，並選擇光害較少、地勢開闊的地點觀賞，而透過天文館相關的展示與活動，可進一步獲取有關的天文知識，更加增添觀星樂趣。
