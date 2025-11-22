2026天象奇景！又見「血月」 2場流星雨接力登場

2大流星雨「英仙座流星雨」與「雙子座流星雨」將在明年輪番登場。（翻攝自台北市立天文館）

台北市立天文館公布《2026年重要天象表》，根據測算，明年將迎來月全食、行星合，以及觀賞條件極佳的英仙座流星雨、雙子座流星雨等精彩的天文奇景，其中月全食，也就是俗稱的「血月」，是全年最值得期待的天象之一。

血月階段預計歷時59分鐘

明年最受矚目的天象，是3月3日登場的月全食。初虧在17時50分開始，食甚為19時34分，約於21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球進入地球本影後，將呈現暗紅色，也就是俗稱的「血月」，是全年最值得期待的天象之一，也是明年唯一一場五星等級天象。

明年最受矚目的天象，是3月3日登場的月全食。（翻攝自台北市立天文館）

3次「行星合」可裸眼觀賞

台北天文館表示，2026年共有3次適合裸眼欣賞行星合的機會。「行星合」是行星與月亮，或行星間相互接近的天象，尤其是較明亮的行星合，格外引人注目。3月8日的「金星合土星」 最亮眼，兩者相距僅約1度，出現在日落後的西方天空。4月20日則同日出現 「火星合土星」與「水星合土星」，3顆行星在黎明前的東方低空聚集，相當吸睛。11月16日凌晨還有 「火星合木星」，兩者距離約1.3度，出現在黎明前的東方天空，同樣值得關注。

2026年共有3次適合裸眼欣賞行星合的機會。（翻攝自台北市立天文館）

2大流星雨輪番登場

此外，2大流星雨「英仙座流星雨」與「雙子座流星雨」也將在明年輪番登場。英仙座流星將在8月13日達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日接力登場，預測天頂每小時流星數（ZHR）皆可突破百顆，且觀賞條件良好，有望看見大量流星劃過夜空的壯觀景象。

台北天文館提醒，明年多數天象皆可用肉眼觀察，建議民眾留意天文館網站與Facebook「臺北天文通」粉絲專頁的預報資訊，掌握時間、方位與觀賞條件，並選擇光害較少、視野開闊的地點欣賞天象。透過天文館的展示與活動，也能獲得更多相關知識。

