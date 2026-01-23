2026太空戰元年！馬斯克SpaceX「星艦V3」架構曝光 火星任務年底啟動

國際中心／唐家興報導

人類距離多行星文明又近了一步！2026年1月，馬斯克的航太帝國SpaceX迎來關鍵轉折點。隨著「星艦」（Starship）全新V3架構曝光，馬斯克不僅要挑戰更高的發射頻率，更已鎖定2026年底啟動無人火星任務。這不只是一場科技競賽，更是人類重返深空的終極戰役。

【星艦V3進化！德州星地基地準備「第12次試飛」】

SpaceX是由馬斯克於2002年創辦的太空探索技術公司，2026年剛開局，SpaceX 德州星地基地（Starbase）已進入最高警戒。根據最新進度，星艦（Starship）已演進至第三代（Version 3）架構，第12次試飛（Flight 12）的助推器與船體已進入最後整備階段。V3版本在猛禽引擎（Raptor 3）的推力優化與熱防護系統上進行了全面革新，目標是徹底解決先前試飛中出現的損耗問題。

此外，為了因應未來的發射需求，巨大的「星工廠」（Starfactory）正以驚人速度產出新載具，SpaceX 的目標是在 2026 年實現如同民航機般的「高頻率重複使用」。

【2026無人火星計畫！搭載「Optimus」機器人先行】

儘管面臨多次試飛挑戰，馬斯克對於「2026火星計畫」的意志依舊堅定。隨著今年底地球與火星的軌道窗口開啟，SpaceX 預計將發射首艘無人星艦前往火星。

令人振奮的是，這次任務將搭載特斯拉（Tesla）研發的人形機器人「Optimus」作為首批先遣隊。馬斯克強調，這場無人登陸測試是為了驗證「軌道加油」技術，這是未來人類移居火星、甚至抵達太陽系邊緣的核心基礎。

【NASA登月關鍵！Artemis計畫的「唯一希望」】

SpaceX 的進度不僅關乎馬斯克的火星夢，更牽動美國國家航空暨太空總署（NASA）的「阿提米絲」（Artemis）登月計畫。2026年2月，搭載四名太空人的 Artemis II 任務即將進行月球繞飛，而這僅是前奏。

為了在 2027 年實現 Artemis III 人類重返月球表面，SpaceX 必須在 2026 年底前證明其「月球版星艦（Starship HLS）」具備在軌道進行數百噸推进剂轉移的能力。目前的進度顯示，相關的對接艙與生命維持系統已在加州進行地面整合測試。

【星鏈全球覆蓋！突破 11,000 顆衛星的網路帝國】

在追逐星辰大海的同時，SpaceX 的金雞母「星鏈」（Starlink）也傳出捷報。截至 2026 年 1 月，星鏈已成功發射超過 11,000 顆衛星，運作中的衛星數突破 9,500 顆。這套網路系統不僅覆蓋全球偏遠地區，更已成為多國國防與民航通訊的核心支柱。

僅在 1 月份，獵鷹 9 號（Falcon 9）就以「平均每三天一發」的恐怖節奏持續擴張版圖，展現了無人能敵的商業航太壟斷力。

【馬斯克式的狂熱：不是成功，就是再次嘗試】

「這是一場與時間的賽跑，」馬斯克在近期影片中表示。對他而言，2026 年是奠定未來百年人類走向的關鍵時刻。即便星艦的試驗仍有失敗風險，但 SpaceX 「快速試錯、加速迭代」的文化，已讓傳統航太業者望塵莫及。

當我們望向星空，看到的不再只是遙遠的亮點，而是馬斯克用星艦畫出的殖民航線。

