2026奇幻大津2/3登場 感受屏東山林奇幻光景

記者李佩玲／綜合報導

屏東縣政府文化處今（9）日宣布，「2026奇幻大津」將於2月3日至3月4日在高樹大津瀑布登場；今年以「夜之覺旅Journey In the Night」為主題，將熟悉的自然場域轉化為充滿想像力的夜間舞台，邀請民眾走進夜色中的大津瀑布，感受專屬於屏東山林的奇幻光景；活動自1月12日起開放購票，每日限量1000人入場。

屏東縣文化處指出，「奇幻大津」在2024年農曆年初首次辦理即深獲好評，活動融入在地文化與產業特色，透過奇幻光影裝置的互動變化，成功形塑屏北地區具代表性的夜間文化觀光品牌，也為地方觀光注入嶄新想像；不過，2024年10月間颱風侵襲導致大津步道嚴重受損，因此去年活動停辦1年。

文化處表示，「奇幻大津」不僅是一場夜間藝術活動，更是一趟重新認識自然與土地的旅程。夜幕低垂之際，森林、瀑布與光影層層交織，引領觀眾以不同節奏與視角，重新感受土地的溫度，喚醒對自然的感知與內在想像。

活動採購票制，並於1月12日起在ibon售票系統正式開賣，每日限量1000人入場，線上800人、現場200人，每半小時1梯、共8梯次。完成購票並入場，可獲得3款活動專屬好禮，包括馬年限定獨角獸發光頭飾、奇幻大津紀念明信片及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」，為夜之旅程留下專屬紀念。活動期間每週一公休，春節期間2月15至17日暫停開放；另規劃2月3至5日「高樹鄉民搶先看」，邀請在地鄉親優先體驗。

2026奇幻大津邀請民眾走入夜色森林，展開一場結合自然、藝術與感官體驗的沉浸式夢幻旅程。（模擬圖、屏東縣文化處提供）

2024年首辦的奇幻大津打造夢幻瀑布讓遊客為之驚豔。（屏東縣文化處提供）