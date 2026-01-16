■2026奇異股 《CES趨勢大解密》AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？

文．蔡武穆

美國CES展剛落幕，科技巨頭在會場中的演說與展示的最新技術應用卻餘波盪漾，輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰揭示彼此策略路徑，英特爾董事長陳立武也發布最新先進工藝製程18A加入戰局，且黃仁勳與特斯拉創辦人馬斯克同時宣布2026是奇異點，顯示生成式AI進入落地實體應用的拐點，台股剛好也站上三萬點，哪些個股是續漲的「奇異股」，哪些又是被低估的「奇異股」，本期封面故事深入剖析2026奇異點中的奇異股。

廣告 廣告

AI冷革命3.0 微通道競賽誰勝出？

黃仁勳在CES展談到下一代Vera Rubin平台不需要用到水冷式冷卻機，瞬間澆熄市場對水冷散熱的高度期待，相關散熱股紛紛重挫，不禁令人好奇，下一代的散熱是什麼？投資方向在哪裡？

眾所皆知，AI晶片瓦數越來越高，散熱需求從H100的700W提升到GB300的1400W未來Rubin會提升到2000W~3000W以上，散熱技術也從傳統的氣冷，進階到液冷，甚至把整台伺服器浸到水冷液裡，稱之為「浸沒式散熱」，也是現在GB200或GB300通用的散熱技術。

微通道散熱將取代浸沒式散熱

市場誤解黃仁勳的話語，Vera Rubin並非不需要水冷散熱，而是不再搭配冰主機預冷，過去必須將水冷卻至7°C左右，現在用45°C溫水就能帶走晶片熱能(工作溫度80~90°C)，為何不用冰主機？其實這隱含下一代散熱技術─微通道液冷(MCL)或微通道散熱板(MLCP)─將會取代現行的浸沒式散熱。

去年10月，微軟發布「微流體」散熱技術，在晶片背面蝕刻出微米級通道，讓冷卻液直接流過晶片高發熱區並將熱能帶走，比起浸沒式冷卻更接近熱點，經過實測，每平方公分可帶走1kW熱能，散熱效能是傳統冷板的三倍，GPU峰值溫度可下將約65%。由於液冷是直接通過晶片，某些情況在高溫70°C下依然有效，震撼散熱市場。

然而，這一項技術台積電早已研發。去年5月台積電在ECT 2025展示IMEC-Si(矽整合微冷卻器)技術，直接在晶圓背面蝕刻微通道，搭配CoWoS-R封裝與中介層整合，當冷卻水溫度上升到60°C，散熱能力可突破3kW，與微軟的解法大致相同，只不過牽涉到良率及製程改變，目前還在實驗階段。

綜合來看，「微流體」散熱的挑戰有三：

一、冷卻液在晶片上流動，有滲漏的疑慮，封裝技術必須再升級。

二、內部的冷卻液若有微粒或氣泡，可能阻塞通道，影響散熱效能。

三、矽晶圓加入蝕刻通道，整個製程必須大幅調整，成本會增加。

「微流體」是把散熱通道蝕刻在晶片的背面上，這道製程只有台積電能做，可以預見未來晶片散熱一定會和晶片製程整合在一起，只是目前礙於技術瓶頸未能量產。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1325期，2026.01.15出刊。

圖片來源：Pixabay

※理財周刊1325期更多精采文章：

◎發行人語> 2026年十大產業趨勢

◎封面故事> AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？

◎企業巡禮>新年「馬」上領獎金！永慶房屋發近1.8億幸福成家基金犒賞員工

◎理善大家來>讓年菜走出餐桌：一份被重新定義的團圓

◎理財我最大>國璽新藥進入臨床三期 助力台灣成亞太幹細胞研究重鎮

◎封面故事> AI冷革命3.0 微通道競賽 誰勝出？

◎許江鎮博士解法說>DDR4供應吃緊 南亞科營收爆發成長

◎財經趨勢透視鏡>震盪上行趨勢延續 資金搶進波動避風港

◎解碼房市>未來五年新供給85萬坪 Ａ辦房東漲租要看房客臉色