2026奧斯卡入圍名單！甜茶、李奧納多廝殺爭影帝 《罪人》16項提名破《鐵達尼號》紀錄

甜茶提摩西夏勒梅與李奧納多狄卡皮歐，分別以《橫衝直闖》《一戰再戰》入圍奧斯卡將角逐影帝。東方IC、華納兄弟電影提供

2026年第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間揭曉，由萊恩庫格勒執導、口碑爆棚的黑幫音樂吸血鬼電影《罪人》（Sinners）成為最大贏家，一舉入圍最佳影片、最佳男主角（麥可B喬丹）、最佳女配角（烏米馬薩庫）及最佳男配角（戴洛依林多）等16項大獎。

這項驚人成績刷新了影史紀錄，打破由《鐵達尼號》（1997）《彗星美人》（1950）以及《樂來樂愛你》（2016）共同保持的14項提名紀錄。緊隨其後的是入圍14項的《一戰再戰》（One Battle After Another），而《橫衝直闖》（Marty Supreme）與《情感價值》（Sentimental Value）則各獲得9項提名入圍。

台灣影迷最關切、代表台灣闖奧斯卡的《左撇子女孩》，以及日本《國寶》無緣入圍前五強角逐奧斯卡最佳國際影片。《Kpop 獵魔女團》與《動物方城市2》則入圍最佳動畫電影。

《罪人》入圍2026奧斯卡16項提名，打破《鐵達尼號》當年14項提名記錄。華納兄弟影業提供

提摩西夏勒梅搶攻首座奧斯卡 李奧納多麥可B喬丹廝殺爭影帝

在最佳男主角獎項方面，入圍名單堪稱神仙打架。剛在金球獎奪下影帝的「甜茶」提摩西夏勒梅，憑藉《橫衝直闖》中的精湛表現順利入選，將與同樣在金球獎獲獎的華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》一較高下。

此外，影帝常客李奧納多狄卡皮歐也以《一戰再戰》再度入圍，將面對《罪人》中的麥可B喬丹以及《藍色月亮》（Blue Moon）的伊森霍克。眾多大咖實力派演員齊聚一堂，讓這場影帝之爭被媒體評為近年來最難預測、含金量最高的一屆。甜茶提摩西夏勒梅是否能延續金球獎氣勢奪下首座小金人，以及刷新紀錄的《罪人》最終能抱回幾項獎座，成為本屆影迷關注的焦點。

「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》拿下金球獎影帝，如今又再度入圍奧斯卡最佳男主角。龍祥電影提供

康納歐布萊恩連莊主持頒獎典禮 3月15日杜比劇院揭曉

本屆奧斯卡頒獎典禮將連續第二年邀請脫口秀天王康納歐布萊恩（Conan O'Brien）擔綱主持。典禮預計於3月15日在好萊塢杜比劇院隆重舉行，屆時將透過ABC頻道與Hulu平台向全球同步轉播（美東時間晚上7點／美西時間下午4點）。

重要獎項入圍名單

最佳影片

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《F1電影》（F1）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《火車大夢》（Train Dreams）

最佳導演

趙婷（Chloé Zhao）《哈姆奈特》

賈許沙夫戴（Josh Safdie）《橫衝直闖》

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》

尤沃金提爾（Joachim Trier）《情感的價值》

萊恩庫格勒 (Ryan Coogler)《罪人》

最佳男主角

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《一戰再戰》

伊森霍克（Ethan Hawke）《藍月終曲》

麥可B喬丹 (Michael B. Jordan）《罪人》

華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》

最佳女主角

潔西伯克利 (Jessie Buckley）《哈姆奈特》

蘿絲拜恩（Rose Byrne）《媽的踹爆你》

凱特哈德森（Kate Hudson）《悠唱藍調》

雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《情感的價值》

艾瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》

最佳男配角

班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）《一戰再戰》

雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《科學怪人》

戴洛依林多（Delroy Lindol）《罪人》

西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》

史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》

最佳女配角

艾兒芬妮（Elle Fanning）《情感的價值》

Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》

埃米馬迪根（Amy Madigan）《凶器》

烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《罪人》

堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor）《一戰再戰》

最佳國際影片

《只是一場意外》 (It Was Just an Accident）法國

《這不只是個間諜故事》 (The Secret Agent）巴西

《情感的價值》（Sentimental Value）挪威

《穿越地獄之門》 (Sirât）西班牙

《欣德拉賈布之聲》 (The Voice of Hind Rajab）突尼西亞

最佳動畫

《再見未來男孩》（Arco）

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）

《動物方城市2》

最佳改編劇本

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《火車大夢》

《一戰再戰》

最佳原創劇本

《藍月終曲》

《橫衝直闖》

《情感的價值》

《罪人》

《只是一場意外》

最佳攝影

《科學怪人》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

《火車大夢》

最佳原創歌曲

〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》

〈I Lied to You〉《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉《火車大夢》

最佳原創音樂

《F1電影》

《科學怪人》

《一戰再戰》

《罪人》

《穿越地獄之門》

最佳影片剪輯

《F1電影》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》

最佳紀錄短片

《All the Empty Rooms》

《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》

《Children No More: "Were and Are Gone"》

《The Devil Is Busy》

《Perfectly a Strangeness》

最佳實景短片

《Butcher's Stain》

《A Friend of Dorothy》

《Jane Austen's Period Drama》

《The Singers》

《Two People Exchanging Saliva》



