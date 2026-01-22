2026奧斯卡／入圍名單出爐！甜茶、李奧納多再搶影帝

2026年第98屆奧斯卡入圍名單公佈。（圖／翻攝自奧斯卡臉書）





2026年第98屆奧斯卡金像獎入圍名單，於台灣時間今（22）日晚間正式揭曉，代表台灣出戰「最佳國際影片」獎項的《左撇子女孩》入選15強短名單，但最終無緣進入前5強，雖敗猶榮。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以《橫衝直闖》成為金球獎「最年輕影帝」之後，在本屆奧斯卡金像獎，將再以同片對上超強勁敵李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《一戰再戰》，爭搶影帝寶座。2026年第98屆奧斯卡頒獎典禮將於美東時間3月15日晚間7點（台灣時間3月16日上午7點），於洛杉磯杜比劇院隆重舉行。

奧斯卡金像獎重要獎項入圍名單

最佳影片

《暴蜂尼亞》（Bugonia）

《F1電影》（F1）

《科學怪人》（Frankenstein）

《哈姆奈特》（Hamnet）

《橫衝直闖》（Marty Supreme）

《一戰再戰》（One Battle After Another）

《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

《情感的價值》（Sentimental Value）

《罪人》（Sinners）

《火車大夢》（Train Dreams）

最佳導演

趙婷（Chloé Zhao）《哈姆奈特》

賈許沙夫戴（Josh Safdie）《橫衝直闖》

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》

尤沃金提爾（Joachim Trier）《情感的價值》

萊恩庫格勒 (Ryan Coogler)《罪人》

最佳男主角

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《一戰再戰》

伊森霍克（Ethan Hawke）《藍月終曲》

麥可B喬丹 (Michael B. Jordan）《罪人》

華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》

最佳女主角

潔西伯克利 (Jessie Buckley）《哈姆奈特》

蘿絲拜恩（Rose Byrne）《媽的踹爆你》

凱特哈德森（Kate Hudson）《悠唱藍調》

雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《情感的價值》

艾瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》

最佳男配角

班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）《一戰再戰》

雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《科學怪人》

戴洛依林多（Delroy Lindol）《罪人》

西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》

史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》

最佳女配角

艾兒芬妮（Elle Fanning）《情感的價值》

Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》

埃米馬迪根（Amy Madigan）《凶器》

烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《罪人》

堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor）《一戰再戰》

最佳國際影片

《只是一場意外》 (It Was Just an Accident）法國

《這不只是個間諜故事》 (The Secret Agent）巴西

《情感的價值》（Sentimental Value）挪威

《穿越地獄之門》 (Sirât）西班牙

《欣德拉賈布之聲》 (The Voice of Hind Rajab）突尼西亞

最佳動畫

《再見未來男孩》（Arco）

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）

《動物方城市2》

最佳實景短片

《Butcher's Stain》

《A Friend of Dorothy》

《Jane Austen's Period Drama》

《The Singers》

《Two People Exchanging Saliva》

最佳改編劇本

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《火車大夢》

《一戰再戰》

最佳原創劇本

《藍月終曲》

《橫衝直闖》

《情感的價值》

《罪人》

《只是一場意外》

最佳攝影

《科學怪人》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

《火車大夢》

最佳原創歌曲

〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》

〈I Lied to You〉《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉《火車大夢》

最佳原創音樂

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《一戰再戰》

《罪人》

最佳紀錄短片

《All the Empty Rooms》

《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》

《Children No More: "Were and Are Gone"》

《The Devil Is Busy》

《Perfectly a Strangeness》

最佳影片剪輯

《F1電影》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》



