2026好運爆棚！命理師點名3生肖最會賺 投資創業都旺

2026年將至，命理界針對丙午馬年的運勢預測也陸續出爐。根據《搜狐網》分析，明年最具「大富大貴」潛力的生肖依序為馬、豬與狗，三者在太歲加持、吉星庇佑與三合運勢的帶動下，無論事業或財富皆有亮眼表現，特別是在投資、創業與偏財運方面，更被視為機會明確的一年。

生肖馬

2026年為丙午馬年，生肖馬與太歲相合，被視為「合太歲」帶旺之象。命理師表示，生肖馬明年整體運勢走強，無論工作、財富或人際皆呈現上升趨勢。在事業方面，將持續遇到新契機，只要願意積極爭取，容易取得突破與升遷機會。財運部分，正財穩定，偏財更為亮眼，包括投資、基金與副業等皆有機會帶來額外收益，被視為最有機會「翻身致富」的生肖之一。

生肖豬

生肖豬在2026年獲得多顆吉星加持，整體運勢穩健向上。命理師指出，生肖豬在工作上將陸續得到貴人協助，能順利解決以往卡關的問題，事業表現走出新局面。財運方面，生肖豬偏財運佳，可能出現意外之財，包括中獎、分紅、贈與或繼承等。此外，若能謹慎挑選投資標的，報酬率有望優於往年，財富累積速度明顯提升。

生肖狗

生肖狗因與2026年太歲形成三合格局，明年整體運勢同樣走強。命理師解讀，生肖狗在事業上機會與挑戰並存，但只要積極應對，將能在變動中找到突破口，開創新局。財運部分，特別有利於創業、投資與各類理財布局，若能掌握市場節奏，將有機會獲得可觀回報。

