2026如何投資才會賺？專家曝「翻」字訣：停利基準要更有耐心一點

過去一年來的投資市場波濤洶湧，面對即將到來的2026年，《存股助理電子報》總編輯謝富旭以「翻」字作為投資戰略關鍵字，他於《今周刊》撰文寫道，「這代表三層涵義：第一、等待被嚴重壓抑價值股的翻轉；第二、對市場形成高度主流共識的看法保持警戒與反思；第三、對股票投資能讓您翻身這件事，切勿喪失信心。」

謝富旭今日於網路節目《財經一路發》表示，選擇「翻」作為來年投資大方向，就是表示要對手上逢底買進的價值股保持信心，認為這些明年都會慢慢的回溫，現在只是市場賦予的主觀價值打太多折了。謝富旭將明年逢底買進的價值股報酬率設為至少20%，才會停利。這與其今年做法不同，在今年，可能賺到10幾趴便停利，而在2026年則會更有耐心一點。

謝富旭以群光電子股份有限公司為例，該公司雖然今年獲利比去年差一點，但每股盈餘也有大概10元以上、股價110幾，過去5年它的本益比河流圖、每股盈餘大約介於10倍到16倍之間，已達下限。其中一個因素為，指數股票型基金（Exchange Traded Funds, ETF）持股變動影響。

謝富旭認為，影響更多的因素為有更多的投資人（可能為散戶）將手上價值股作調節，進而買入較熱門股票，覺得賺頭比較大。但這些熱門題材也漲了很多了，估值均非常高，當前開始有居高思危，近一個月的金融股，便是重要徵兆，近一個月，國泰已經漲了16%；中信金漲了14%。很少看到金融股一個月可以漲10幾趴，認為是資金轉向的跡象。

謝富旭續指，櫃買今年報酬率大約5%，雖然還是輸大盤一大截，但是一兩個月前，櫃買都還是負的。這可能代表資金已經出現「翻轉」，資金可能已經轉向中小型股，中小型的價值股、中小型的高值利率股，也都會在資金轉向當中陸續受惠。

謝富旭認為，投資人將逢高、高基期的股票調節而買進金融股的趨勢，在明年也會延燒到價值型之傳產股。價值股與題材股「永遠都是在蹺蹺板」，而隨著當前資訊流轉發達，將造成蹺蹺板效應時間縮短，「可能今年看起來都很衰，但我認為大概就衰這一年，明年就有機會『翻轉』」，因為當前熱門題材股，在更短的時間內漲更多，很多人會再趁機獲利了結。



