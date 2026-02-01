2026妙手金筆硬筆書法大賽決賽登場 各組好手齊聚臺南 揮毫競逐驚世妙筆

記者蕭素惠／臺南報導

筆走龍蛇、墨韻生香，「2026妙手金筆硬筆書法大賽」決賽今（1）日於臺南長榮大學盛大登場。賽事由臺灣硬筆書法協會主辦，攜手臺灣硬筆書法藝術協會及財團法人國家建設文教基金會共同策劃，為全國性硬筆書寫競賽注入更豐沛的藝術能量與文化深度。本屆為該協會舉辦的第六屆全國賽事，吸引來自全臺各地硬筆書法好手踴躍參與，盛況可期。

林品陞理事長致贈陳聽非委員墨寶

本屆決賽共分為社會組、中學組、小學A組及小學B組四大組別，各組約50名參賽者晉級決賽，競爭激烈。上午由社會組與中學組率先揮毫較勁，下午則由國小A、B組接棒登場。選手們屏氣凝神、筆尖流轉，在方寸紙頁間展現多年累積的書寫功力，現場氣氛專注而熱烈。

書寫規則說明

大會秘書長游宜橙表示，今年入選決賽的選手整體水準堪稱歷屆之最，其中國小B組表現尤為亮眼，獲得評審一致高度肯定。各組選手皆蓄勢待發，充分展現硬筆書法兼具技藝深度與風格多元的藝術面貌。

隨著近年硬筆書法於兩岸三地蓬勃發展，不僅優秀作品層出不窮，其在教育與生活層面的價值亦日益受到重視。透過書寫訓練，不僅有助於穩定心性、提升專注力與觀察力，更能培養耐心與美感，成為現代人修身養性的理想途徑，也深受成人教育與社區學習族群喜愛。

國小B組優勝合影

臺灣硬筆書法協會理事長許旗成指出，硬筆書法不僅是一門書寫藝術，更是一種心靈修練。本屆大賽匯聚全國菁英，期盼藉由競賽與交流，讓更多民眾感受書寫之美，在一筆一劃中安定身心、連結社群。到場為學子加油打氣的林冠維議員亦表示，硬筆書寫是一項貼近日常的全民運動，期盼未來能持續推動更多交流與推廣活動，臺南市議會也將給予全力支持。

本次大賽評審團由多位資深書法家組成，得獎作品亦別具收藏價值。大會特別邀請曾獲「亞洲史懷哲獎」的楊靜江老師、中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會第二屆理事長林品陞，以及甫成立即備受矚目的藝術團體「臺灣藝術家總會」理事長吳培基等三位名家提供墨寶，作為本屆賽事的重要獎勵，為整體活動增添濃厚藝術風采。

社會組冠軍與貴賓合影

主辦單位並感謝陳亭妃委員團隊提供文具獎勵、曾之婕議員服務處、中華一炁身心靈教育協會、康熙健康事業股份有限公司、東揚生物科技有限公司、臺南市海洋環境保護觀光協會及網紅媒體創業公司等協辦單位的大力支持，使賽事得以順利圓滿進行。

與基金會董事長合影

臺灣硬筆書法藝術協會理事長楊靜江與林品陞理事長也呼籲社會大眾持續關注硬筆書法，讓硬筆書寫融入日常生活，在一筆一劃之間揮灑文化底蘊，書寫屬於自己的妙筆人生。