「2026妙手金筆 」硬筆書法大賽 民治中心啟動記者會隆重舉行

記者游宜橙/台南報導

由臺灣硬筆書法協會發起，並邀請財團法人國家建設文教基金會及臺灣硬筆書法藝術協會共同主辦的「妙手金筆 2026 全國盃硬筆書法大賽」，今（12）日於臺南市政府新營民治中心舉行啟動記者會，宣告大賽正式啟動。主辦單位期盼藉此將硬筆書法的美學價值與文化力量推廣至臺灣每一個角落，誠摯邀請熱愛書寫與藝術創作的民眾踴躍參與，共同見證書寫藝術的蓬勃能量。



臺灣硬筆書法協會理事長許旗成表示，協會推動硬筆書法教學與競賽已邁入第六年，從早期摸索到逐步深化，他深刻體會中華文字之美與文化傳承的重要性。協會以「寫一手有溫度的好字」為核心標語，期盼讓硬筆書法真正走入生活與職場。許理事長指出，硬筆書寫能提升字體美感、培養沉穩氣質並增添自信，對持續學習者更具深遠助益。

台南市議員曾之婕與沈家鳳長年關注學童書寫教育。沈家鳳議員於記者會中表示：「教育是國家發展最重要的基礎，而文字書寫更是學生應具備的基本能力。讓每位孩子都能寫出一手好字，不僅能提升城市文化素養，也讓生活更顯從容優雅。」她並強調，將自今日起成為推動硬筆書法的先鋒，從校園扎根，帶領孩子找回「手寫的溫度」。

本次大賽自 114 年 11 月 16 日起至 115 年 1 月 16 日止受理投稿，採初賽與決賽兩階段辦理。各組別將從初賽中遴選 40 名優秀參賽者晉級決賽，並於 115 年 2 月 1 日在長榮大學舉行決賽、評審與頒獎，表揚各組傑出選手。

臺灣硬筆書法藝術協會秘書長吳培基代表理事長楊靜江致詞指出：「硬筆書法是所有藝術創作的基礎，唯有從基本功扎根，才能在藝術道路上邁向更高境界。」他呼籲更多學子與民眾加入硬筆書法的學習行列，讓美的力量持續延伸。



財團法人國家建設文教基金會董事長盧文龍亦分享：「教育是百年大計，更是國家建設的根本。唯有持續投入教育與人才培育，國家才能擁有穩健而光明的未來。」其言談中也充分肯定本次大賽對推動書寫教育的深層意義。



本次大賽特別感謝臺南市政府的大力支持，以及市府秘書處提供民治中心作為展覽與記者會場地，使硬筆書法之美得以完整呈現於大眾眼前。

同時也誠摯感謝各協辦單位的全力支持，包括：長榮大學永續教育學院、中華霧峰林家宮保第國藝術中心總會、臺南市星月音樂藝文協會、新住民人權展望協會、臺南市海洋環境保護觀光協會、師顧我教育機構等。正因眾多協力單位的投入，硬筆書法方能持續傳承、耀眼發光。

比賽活動連結

https://forms.gle/hiAjy8ZNnHKXq44n9