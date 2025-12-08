【論壇中心／綜合報導】民眾黨前主席柯文哲近日與現任黨主席黃國昌合體直播，柯文哲自爆「自動請纓要去住在南部」，引發了外界對2026選戰的猜測，而柯文哲在直播中也表示，若2026要藍白合，比民調不要再讓3%、6%，對此，國民黨主席鄭麗文表示，這次藍白合一定透過公平、公正、公開遊戲規則，幫在野選出最強人選。

立法院榮譽顧問陳柏惟今日在《頭家來開講》節目指出，目前被外界點名，2026最有可能變成三腳督的就是宜蘭，「突然變成高等法院」，民進黨的人選是律師，國民黨可能的人選是檢察官，陳柏惟喊話民眾黨「提個法官吧，超有話題性」，還表示「民眾黨派個法官去宜蘭縣選，我都想投了」，還批評目前推派的陳琬惠「是來搞笑的」，彷彿是大學生「畢業製作的成品」，陳柏惟表示，民眾黨的提名機制遭質疑「搓湯圓」，包含當時基隆市邱臣遠為什麼退選，究竟跟謝國樑拜會有沒有關係，這些事情都在「嘲笑司法」，笑你不敢辦，基隆不處理，那全台灣各個縣市都能群起仿效。

2026縣市長選舉將進入備戰，藍綠白各黨也開始釋出人選名單，對於外界猜測柯文哲似乎有意南下參選市長，綠營人士認為，柯文哲是要將政黨重心從國會轉移至地方選舉，透過掌握議員提名鞏固黨權。

原文出處：2026宜蘭三腳督？陳柏惟批民眾黨「這件事」

