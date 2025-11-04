2026宜蘭社區日曆 限量預購

期間限定、全臺獨有的「宜蘭社區日曆」即日起熱鬧開賣！二○二六宜蘭社區日曆以「宜起鬧熱」為題，蒐羅縣內五十多項慶典活動及在地多元的生活故事，展現宜蘭豐富的節慶文化與人情風貌，在一翻、一撕的過程中，道盡蘭陽時序流轉。二○二六宜蘭社區日曆預購即日起至十一月二十日止，邀你一同跟著日曆節奏鬧熱一整年。

二○二六宜蘭社區日曆將與大家一同探索在地傳統慶典的風貌，藉由翻閱日曆成為認識宜蘭文化的開端！每本售價現場取貨三一○元、宅配寄送四三○元，自即日起開放預購至十一月二十日止，詳細資訊請參考https://forms.gle/GfxPyviTcc8TNYn68，相關疑問可洽詢：○三-九五七七四四○分機二一二李小姐。

二○二六宜蘭社區日曆邀請青年們發掘具特色的地方節慶活動，由李真理（Yaway）、亞威伊哈勇（Yawi）、林蓓郁、葉品秀、王堉嘉、張庭瑄、詹晴安、江珮萱、莊沂儒、林芷晴、廖苾君及張又婕等十二位青年撰寫，走遍大小村落、拜訪在地居民，深入田野進行訪談，蒐集各地有趣的慶典習俗，記錄下節慶與常民生活軌跡交織的過程，以嶄新視角描繪地方樣貌，進一步保存及推廣蘭陽土地記憶。