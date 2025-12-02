2026宜蘭縣長選戰民眾黨出招了！正式徵召陳琬惠參選

2026年九合一大選將至，各政黨都在積極布局。民眾黨今天（2日）宣布，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。

陳琬惠。（圖／民眾黨提供）

民眾黨於今日召開選舉決策委員會，正式通過徵召陳琬惠參選2026宜蘭縣長，並將於明日提請中央委員會同意。台灣民眾黨秘書長周榆修也於會後，向中國國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華致電說明會中決議，展現合作的誠意。

陳琬惠。（圖／翻攝陳琬惠臉書）

民眾黨指出，陳琬惠長期深耕宜蘭，擔任立委期間盡心盡力為地方爭取預算、處理陳情，以行動替鄉親解決問題，是兼具專業、勇氣與執行力的「行動派」代表。此次徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，將在中央委員與黨公職的見證下，展現對選民的責任與承諾。

陳琬惠。（圖／中天新聞）

民眾黨也提到，日前的「鄭黃會」，藍白雙方已建立良好的合作共識，未來待國民黨決定人選，也必會秉持最大誠意與善意，用最好的機制、挑選最強的候選團隊。民眾黨強調，將以務實合作為前提，攜手所有期待進步的力量，給鄉親一個更好的宜蘭。

