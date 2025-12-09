2026宜蘭縣長選舉 民眾黨徵召陳琬惠稱自己是藍白最大公約數

二O二六宜蘭縣長選舉，藍白合?台灣民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠希望農曆年前確定人選，指稱自己是藍白最大公約數。（記者董秀雲攝）

二O二六宜蘭縣長選舉，藍白合?是否共推一人參選?台灣民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠今（九）日接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，主張用民調決定，國民黨內部先做民調，再跟她PK，希望農曆年前確定人選，陳琬惠指稱她認為自己是藍白最大公約數。

國民黨立委吳宗憲是藍營最熱門宜蘭縣長人選，吳宗憲表示，宜蘭縣是賴清德公開要拿回來的首要縣市，從近期看到民進黨的府、院、黨不斷輔選及投入宜蘭就可知道其重要性。明年的宜蘭縣長選舉，其攻擊慘烈性絕對不會亞於「史達林格勒戰」，所以在人選上，一定要敢戰、耐打及能抗壓。「我相信我擁有這樣要件，也有能力整合藍白的力量，我們只要一個目標，贏下二O二六，二O二八第四次政黨輪替！」

二O二六宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，台灣民眾黨徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選，國民黨部分，宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲積極爭取提名，二人贊成藍白用民調共推人選。

宜蘭縣長參選人林國漳回應，針對媒體詢問藍白合?陳琬惠前立委盼明年農曆年前完成整合一事，任何人想為宜蘭縣民服務，都予以尊重並且給予祝福。藍白什麼時候合、誰是藍白合的最大公約數，國漳不予置評，但國漳一定會全力以赴，持續基層拜訪、傾聽鄉親需要、提出對應政見，爭取成為宜蘭縣民最大公約數。

陳琬惠接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪時，談到宜蘭縣長選舉，陳琬惠指稱，民進黨定於一尊後已啟動輔選，藍白合必須加快腳步，藍白合若協調不成，最終就要比民調，國民黨內部先比，勝者再跟她PK，她選過宜蘭縣長、宜蘭區域立委，有二次大型選舉經驗，跑遍宜蘭十二個鄉鎮市，知名度、選民接觸度較高，是藍白最大公約數，有信心在民調中勝出。至於藍白陣營共推的宜蘭縣長人選，希望在農曆年前確定，便可全力衝刺，並指稱自己是藍白最大公約數。