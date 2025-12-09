2026宜蘭縣長「藍白合」進度 陳琬惠：盼明年農曆年前能確定

獲民眾黨徵召選2026宜蘭縣長選舉的宜蘭縣黨部主委陳琬惠，9日上午表達希望與國民黨在明年農曆年前拍板人選。（《POP撞新聞》提供）

藍白2026縣市長選舉合作備受關注，民眾黨日前徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長，並待藍推出人選後進行整合，並預計12月底徵召民眾黨立院黨團副總召張啓楷選嘉義市長。面對藍白合作進度，陳琬惠表達，希望能在明年農曆年前拍板宜蘭縣長人選。

陳琬惠9日上午接受《POP撞新聞》訪問，陳琬惠表示，民眾黨目前仍依既定步調推進，據她了解，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文會面時，雙方有高度的合作共識，但仍有許多需磨和的細節，藍白合作的重要原則是「沒有誰是誰的小弟」，若制度上讓支持者覺得沒有公平性，要往下走會面臨很大的困難。

陳琬惠提到，國民黨立委吳宗憲與宜蘭議長張勝德皆有意參選，而她自認是目前三人中的「最大公約數」，目前就是希望整合進度能加快，最好能在農曆年前定案，確定後即開始啟動宣傳。

針對參選政見，陳琬惠說，將以經濟、交通與醫療照顧三大主軸推動宜蘭發展，包括推動「南港東移」，打造產業重鎮；以未來高鐵站區為核心進行周邊規劃，以及促進醫療資源均衡。

被問到日後是否會邀請民眾黨前主席柯文哲幫忙？陳琬惠說，政策上有向柯文哲請教，但目前首要還是以他的意願為主，要大家「敬請期待」。

至於民進黨徵召行政院政務顧問林國漳參選？陳琬惠認為，綠營在宜蘭深耕已久的人才並不少，例如蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔等人，而民進黨主席賴清德此次選擇推派林國漳，可能與地方派系整合考量有關，觀察林國漳目前在地方多為「小雞帶母雞」的宣傳方式，雖算政治新秀，但優勢是選民對他的仇恨值低，絕不能輕忽任何對手。

