2026宜蘭縣長「藍白合」？陳琬惠：盼明年農曆過年前確定 我是最大公約數

佈局2026九合一選舉，民眾黨3日正式徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，而國民黨則有議長張勝德、不分區立委吳宗憲皆有意參選，面對民進黨10月已提名行政院政務顧問林國漳參選，外界關注「藍白合」該什麼時候定案，陳琬惠今（9日）表示，她希望能在明年農曆過年前確定，並強調她自認爲她是藍白3人中的「最大公約數」。

陳琬惠上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談及2026宜蘭縣長選舉、藍白合等議題，她坦言，身為當事人，當然知道「藍白合」沒那麼容易，從2024到2025年，花了滿長的時間，藍白在立院也做了很多聯手合作，才有這樣的基礎有機會重啟討論，來打2026的大局，實務上，她也認為還有很多需要磨合的部分，大家都知道時間非常緊張，但緊張歸緊張，還是有自己步調。

陳琬惠表示，目前看起來，民眾黨在新北市長、宜蘭縣長、嘉義市長、新竹市長的縣市首長選舉部分會提名，而在藍白合的過程中，她一直在提一件事，所謂的辦法、機制，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌2位黨主席們都說要公開透明，而好的機制，大家都要放下，像吳宗憲講的「沒有誰是誰的小弟」，但在制度上，若讓支持者覺得沒有公平性的話，要往下走也會遇到很大困難，而目前看來，這個機制要有很大的智慧，大家都在想一個更好的、雙方可以接受的機制，不外乎是用民調方式，只是要怎麼做，要多方討論，看來兩邊智庫也有在做協助。

陳琬惠提到，她在獲得徵召當天有講過，有好幾種模式，簡單易懂就是協調，若協調不成，一定要走到民調，而協調到民調當中，還是要有社調過程，在地方上做探查，但這樣會變成要花很長的時間，目前據她所知，雙方高層持續有在討論中，但兩邊對接，也是要坐下來，才能討論，兩位黨主席也會持續性保持聯絡、兩邊團隊也有成立藍白協調小組，對當事人來說，只希望時間可以加快。

陳琬惠直言，目前民進黨已經很早定於一尊，整個選舉步調、起跑或相關宣傳，其實已經在這個月開始，不只是暖身，而是開始展開了，而目前藍白3人仍各跑各的，她希望藍白能發揮一乘三的效果。

對於希望「藍白合」結果何時出爐，陳琬惠表示，她希望在農曆過年前是最好，而民眾黨秘書長周榆修所說的明年3月底這個時間點，她認為應是藍白合的「deadline」 （最後期限），宜蘭縣長既然是第一個徵召，她不希望拖到最後。

陳琬惠指出，明年農曆過年是2月中旬，因過年是開始跑的時間，各地在外工作、學子都會回來，而她是目前4個人選裡，唯一選過2次全縣的人，以宜蘭縣的盤來說，加上她自己的熟稔程度，她認為自己不會比他們其他人差，12鄉鎮跑過好幾輪。

陳琬惠強調，選舉有個節奏，人多的地方，就是最好曝光的時候，所以老實說，她不希望時間拖太晚，再晚的話，人家都已經跑過一季了。此外，在這種地方縣市長選舉，地方認為選人比選黨派更重要，若太晚把心定於一尊，這件事是不利的，且若本來對3個人選各有喜歡，最後要把愛轉移一下，為了大局，像是本來喜歡吳宗憲，轉成喜歡她，或許也需要一點時間。

陳琬惠說，老實說，她在藍白目前3個人選裡，「我認為我是最大公約數」，各有的優缺點，但以中間票源的擴張性來說，因為她前面已跑過2次大選，她認為自己在地方知名度跟接觸度上，其實是相對廣。

