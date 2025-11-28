2026宜蘭「藍白合」有譜？吳宗憲：3人有共識力挺出線人選

相較於民進黨方面已經提名林國漳律師參選2026宜蘭縣長，藍白陣營目前則有3位參選人浮上檯面，分別是國民黨方面的議長張勝德、不分區立委吳宗憲以及民眾黨前立委陳琬惠。究竟誰能出線，吳宗憲受訪時表示，3人已有共識，無論最終由誰代表參選，其他人都會全力輔選推出的候選人，言下之意，對藍白合有信心。

吳宗憲談宜蘭縣長選舉，表示與藍白其他有意參選者達成共識， 都會全力輔選共同推出的候選人（攝自吳宗憲臉書）

吳宗憲昨（27日）晚間出席宜蘭縣政府、宜蘭縣基督徒聯禱會及宜蘭縣全福關懷協會舉辦的耶誕點燈活動，恰巧議長張勝德也有參加，並且坐在縣長林姿妙的旁邊，不過吳宗憲隨後抵達時，張勝德主動將座位讓給吳宗憲，兩人展現良好互動氣氛。

吳宗憲會後接受媒體訪問，被問到宜蘭縣長選舉藍白合的可能性，他表示國民黨與民眾黨在國會經歷兩年時間並肩作戰，兩個政黨都擁有完全的自主性，彼此幫助、尊重也珍惜，因此藍白合「絕對沒有問題」。

宜蘭縣議長張聖德表態爭取縣長提名（資料照片）

吳宗憲表示，自己參選的態度始終沒有改變，目前國民黨尚未確定人選，一切尊重黨中央決定，但若由他出線參選，有信心可以整合宜蘭藍白陣營，打贏選戰。針對外界傳聞國民黨中央欽點吳宗憲參選縣長一事，吳宗憲澄清並無所謂黨中央欽點，到目前為止「完全沒有」，這僅是傳言，黨中央在決定人選方面，一定會找一個最適合的人選，或透過公平機制找出最可能勝選的候選人。

前民眾黨立委陳琬惠有意參選宜蘭縣長（攝自陳琬惠臉書）

吳宗憲強調，3人已達成共識，最後不管是他、張勝德或陳琬惠，誰出來代表參選，若不是自己的話，都會全力協助輔選所推出的候選人，共同打贏這場選戰。

此次「蘭陽越夜越美麗~歡樂迎耶誕」活動在縣議會紅磚廣場舉行點燈儀式，燈區布置如夢似幻，蘇澳鎮岳明國中小M&Ocean樂團帶來「Heal the World」歌曲表演，現場唱詩歌氣氛溫暖感動。

