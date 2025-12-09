2026宜蘭「藍白合」？陳琬惠曝最新進度：盼農曆年前確定

民眾黨徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選2026年宜蘭縣長選舉，引發關注。陳琬惠今天（8日）表示，希望藍白雙方能在明年農曆年前拍板宜蘭縣長人選，確定後即可啟動宣傳，她也強調，自己是目前三位有意參選者中的「最大公約數」。

陳琬惠接受廣播節目《POP撞新聞》訪問時指出，民眾黨目前依既定步調推進，據她了解，藍白黨主席會面時，雙方有高度的合作共識，但仍有許多需要磨合的細節。她強調，藍白合作的重要原則是「沒有誰是誰的小弟」，若制度上讓支持者覺得沒有公平性，要往下走會面臨很大的困難。

陳琬惠提到，國民黨立委吳宗憲與宜蘭議長張勝德皆有意參選，而她自認是目前三人中的「最大公約數」，目前就是希望整合進度能加快，最好能在農曆年前定案。民眾黨預計在12月底徵召民眾黨立院黨團副總召張啓楷選嘉義市長，顯示藍白合作正在多個縣市同步推進。

陳琬惠表示將以經濟、交通與醫療照顧三大主軸推動宜蘭發展，包括推動「南港東移」打造產業重鎮，以未來高鐵站區為核心進行周邊規劃，以及促進醫療資源均衡。被問到日後是否會邀請民眾黨前主席柯文哲幫忙，陳琬惠說，政策上有向柯文哲請教，但目前首要還是以他的意願為主，要大家「敬請期待」。

面對民進黨徵召行政院政務顧問林國漳參選，陳琬惠認為，綠營在宜蘭深耕已久的人才並不少，例如蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔等人。她分析，總統兼民進黨主席賴清德此次選擇推派林國漳，可能與地方派系整合考量有關。陳琬惠觀察，林國漳目前在地方多為「小雞帶母雞」的宣傳方式，雖算政治新秀，但優勢是選民對他的仇恨值低，絕不能輕忽任何對手。

