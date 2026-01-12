2026家電補助來了！「4大電器」申請流程、資格一次看：最高領12000

生活中心／李紹宏報導

想換家電的民眾快看！經濟部能源署為推廣環保省電，宣布「住宅家電汰舊換新補助」申請時間延長，只要在2027年1月底前，將家中的舊冷氣或冰箱換成「一級能效」新機並完成舊機回收，加上退稅，每台最高能領5000元。此外，《三立新聞網》特別再整理除濕機與廚餘機等，一共4種家電補助攻略，若符合資格，最多能領12000元。

115年節能補助延長至明年1月31日。（圖／取自經濟部官網）

住宅家電汰舊換新如何申請？

經濟部能源署指出，「住宅節能家電補助」的家電包含冷氣、冰箱，受理期限延至2027年1月31日。申請時，請備齊身分證影本、收款帳戶、廢四機回收聯單、電費單據以及發票與能效證明。

至於申請方式，可選擇「網路申請」或「郵寄申請」；若選擇網路申請，請登入指定申請平台完成資料登錄，並將各項證明文件之影像檔（掃描或翻拍）同步上傳。若選擇郵寄申請，則須備齊申請規定文件，掛號郵寄至板橋郵政8-17號信箱，須注意收件日以郵戳日期為準。

節能補助加碼退稅！冷氣、冰箱符標準「領5000元」

能源署表示，只要冷氣機和冰箱經核准登錄之「能源效率為一級」產品，皆符合申請資格；每項產品最高補助3000元。不過須留意，若產品為分離式冷氣機，則按照室外機台數認定。若政府預算提前撥付完畢，將會提早截止受理，建議及早行動。

此外，能源署補充，即日起至118年12月31日止，凡民眾購買能源效率第1級或第2級之全新變頻冷（暖）氣機、電冰箱，以及除濕機，皆可依法申請節能補助。因此，若冷氣、冰箱符合規定，共可領到5000元補助金。若有疑問，可參照官網。

家電減徵貨物稅稅額表。（圖／取自財政部官網）

熱水器、家用廚餘機也補助！4縣市申請資格 、流程一次看

除了冰箱和冷氣機，熱水器和家用廚餘機也能補助，在此整理4縣市的補助辦法：

【台北市「熱水器」補助方式】

受理期間：115年1月1日起啟動，名額用完即停止受理。

適用對象：經消防局評估，家中熱水器因安裝位置或型式不當，導致具一氧化碳中毒隱憂者。

特別限制：同一身分證字號或同一住址僅限申請乙次，若往年領過則不可重複申請。

補助規模：一般家戶，定額新台幣3000元。低收入戶，視家庭背景、扶養人數、身心障礙狀況及環境風險等級，提供6000至12000元之差異化補助。

【基隆市「熱水器」補助方式】

受理期間：115年1月1日開始，至額滿為止。

申請條件：須由消防分隊派員現場複核，確認居家熱水器環境確實有安全疑慮方可申報。

補助規模：一般民眾（含中低收入戶）， 每戶上限3000元。低收入戶提供較高額度支援，最高可達12000元。

【台中市「家用廚餘機」補助方式】

設籍要求：申請人須在 2025年6月30日（含）前 已完成入籍台中市。

限制對象：僅限一般自然人與住家，企業、公部門或學術單位不符合資格。

支援機種：分解型（微生物）、乾燥型（熱風）、混合型。

補助額度：核實支付，最高補助金額上限為5000元。

辦理途徑：採取全數位化申請，透過「台中通（TCPASS）」APP或網頁登入，上傳證明文件。審件期約1個月，核可後獎助金逕匯個人戶頭。

【屏東縣「家用廚餘機」補助方式】

設籍要求：只要設籍於屏東縣的縣民皆可，每戶僅限申請一台。

支援機種：乾燥處理型、生物分解型。

補助額度：依照發票金額的 40% 計算，單台最高上限 6,000元（僅限機台主體，耗材不予列計）。

辦理途徑：提供「雙軌制」辦理。

線上：115年3月31日前於官方入口網完成資料上傳。

紙本：親送或郵寄至屏東縣環保局「廢棄物管理科」。

值得注意的是，根據南投縣和雲林縣官網指出，過去曾有家用廚餘機補助，不過2026年的申請資格、申請辦法與補助金額，仍尚待公布。

