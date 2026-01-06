2026富婆預言！這5個星座女財運看漲，名單一次看

跨年之際，不少人開始關心新一年的運勢走向。綜合星象配置來看，2026年有5個星座女性在財務面向被認為特別有機會出現突破，包含正職收入、副業發展或長期累積的回報，整體走勢相對亮眼。

Top5：摩羯女｜長期累積開始反映在收入上

2026年對摩羯女而言，被視為回收過往努力的一年。星象顯示，與事業相關的行星形成穩定互動，過去在工作上的投入與耐心，較容易轉化為實際報酬。正財與其他收入來源都有提升空間，財務狀況可能出現幾個明顯的轉折點。

Top4：金牛女｜穩定收入中出現新可能

金星與天王星在金牛女的財務位置產生連動，象徵原本固定的收入結構中，可能出現新的價值來源。這一年金牛女多半仍以穩定為主，但在不經意的情況下，有機會發現被忽略的機會，財務成長節奏雖不劇烈，但方向明確。

Top3：天蠍女｜專長與能力更容易被看見

2026年對天蠍女來說，與表現、自我實現相關的能量較強。冥王星與火星的影響，使原本累積的專業或能力有更多曝光機會，進而帶動收入提升。不只正職表現受矚目，其他管道的進帳可能也隨之增加。

Top2：射手女｜人際關係帶動資源流動

木星位於射手女的人際相關位置，這一年在人脈經營上相對順利，合作、介紹或圈內資源，較容易轉化為實際收益。無論主業或副業，都有機會因人際連結而拓展財源，整體財務彈性提升。

Top1：獅子女｜曝光度提高，機會隨之而來

2026年獅子女的運勢集中在舞台與能見度相關領域。太陽與北交點形成重要互動，使其在職場、創業或自媒體經營上更容易被注意。當關注度提升，實際機會也隨之增加，多元收入來源成為可能。

