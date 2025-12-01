2026富邦財經趨勢論壇 點名美股、越南股市、鈾礦等5大投資趨勢！
2026富邦財經趨勢論壇，即將在12日登場，富邦金今天舉辦論壇前記者會，首席經濟學家羅瑋指出，2026年將呈現股優於債的資產配置格局，不過，他也提醒，政治與政策風險仍高，特別是明年第一季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；北富銀資深副總吳傳文則一如以往，提出全球5大投資趨勢，建議可留意美國、越南、美國鋼鐵與金屬、鈾礦、自駕車。
富邦金控首席經濟學家羅瑋博士(上圖右二，記者李錦奇攝影)指出，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會(Fed)動向更為清晰，不確定性下降，明年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。
若川普能有效調停俄烏達成停火協議，歐洲各國將可望減輕支援烏克蘭軍費支出的負擔，有助歐洲經濟復甦，是明年稍可期待的「意外驚喜」。
羅瑋表示，若美國聯準會獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。
羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。
股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現；歐股與日股則有望受惠經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復；新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。
債券市場因Fed進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守型投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。
原物料市場方面，若OPEC+維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力；黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。
羅瑋提醒，明年第一季金融市場可能出現類似今年三、四月般劇烈波動的走勢，觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第四季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。
台北富邦銀行資深副總吳傳文表示，就全球區域市場來看，美國及越南兩大市場值得重點關注；而就產業面來看，受益於川普關稅政策影響，市場對於美國鋼鐵及工業金屬需求將持續攀升，另隨著AI持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。
趨勢一：美國領航全世界 火力全開布局AI
吳傳文指出，美國仍將是全球經濟的核心驅動力，且今年在川普施壓下，各國陸續承諾對美投資，主要國家合計投資將達6兆美元以上；科技龍頭Apple、Nvidia、台積電分別宣布對美投資6000億、5000億及1650億，進一步鞏固美國在 AI生態系的核心地位，龍頭地位穩固。
吳傳文表示，隨著世界各國的AI軍備賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購GPU與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出將成長36%，明年將持續成長14%。根據AI帶來生產力提升估算，預計將為標普500指數增加13兆至16兆美元或29%的市值。
另外，全球資料中心總容量中，美國占有超過5成(54%)的主導地位，未來4年內資料中心總容量預計將翻倍成長，美國將成為最大的受惠者。
吳傳文點出，未來人形機器人將扮演把AI帶入實體世界的重要角色，如同人類智慧中樞大腦一般，人型機器人最重要、最具價值的部分也是大腦，目前發展機器人大腦企業中，北美與歐洲企業主導約6成，其中以輝達最具潛力。此外，降息使企業融資成本降低，科技股因高成長性、資本效率與市場偏好，往往能跑贏大盤，過去20年平均報酬達17%，居11大產業之冠。
而美國科技類股擁有高毛利率與強勁現金流，即使經濟放緩，堅實的財務體質具備抗壓性，投資人可多加關注。
趨勢二：東協經濟發動機 越南強勢崛起
吳傳文指出，近年深受全球投資人關注的東協市場中，越南是箇中翹楚，其人口已在2023年正式突破1億，目前正處在人口結構的黃金時期，勞動力充足且總人口數持續上升，預計還能持續享有人口紅利約11年。
越南經濟動能強勁，2020年以來GDP年成長表現優於東協四國(印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國)，並在近4年獲得GDP年成長平均6.5%的好成績，預計在2030年前可保持平均每年5%的高速成長。
此外，越南政府積極推動大型基建，包括總長1541公里的南北高鐵、河內/胡志明市地鐵、高速公路、隆城國際機場、主要港口升級與河運等，並同步通過「第8版國家電力發展計畫」，以滿足越南逐步上升的電力需求，在現有電網基礎上鼓勵發展再生能源，以風能、太陽能為優先，同時將核能納入規劃中。全國上下致力基礎建設，瞄準2045成為已發展國家。
吳傳文表示，越南股市具「高成長、高波動」特性，胡志明指數近年漲幅強勁，股價不再便宜，估值已高於五年平均，但因上漲源於企業獲利持續成長，走勢相對健康，值得長期投資，建議投資人在投資策略上應制定部位比例限制，以控制風險。
趨勢三：川普保護下的機會 美國鋼鐵與金屬
吳傳文指出，川普上任後，要求企業回流美國與擴大投資，Apple、Nvidia、 台積電等企業，都宣布在未來五年將在美國投入數千億美元用於工廠建造，為鋼鐵、礦產與工業金屬市場帶來龐大需求。
2026 年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年。近3年數據顯示，美國鋼鐵進口比重明顯縮小，此趨勢將在未來延續。雖然2025年美國鋼鐵與金屬企業盈餘走低，主要原因為原物料價格回落與折舊費用增加，這都將隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格而緩解，預期2026年起獲利將重新增長。
當前美國的鋼鐵與金屬企業指數相較S&P 500股價營收比而言，仍處在歷史相對低位，疊加川普創造的利多題材，投資價值浮現。不過，中國房地產景氣回穩後，鋼鐵產量可能反彈，增加全球供給。雖然中國推動反內卷政策有助抑制產能過剩，但股價不再便宜，投資人仍須留意鋼價波動風險。
趨勢四：核能復興浪潮 鈾礦投資再起
吳傳文指出，近年隨著電力需求大增與對乾淨能源以及電力可靠性的重視，各國不僅考慮建造大型核電機組，也增加對SMRs等新技術投資，核電廠不斷擴張將帶動鈾需求成長，過往鈾礦勘探和生產的投資一直不足，依據估計，至2040年鈾供應缺口將從2025年的約2000萬磅增加到約1.3億磅。
吳傳文表示，核能供應鏈上游（鈾礦、濃縮鈾）與燃料製造多為寡占市場，反應爐的設計製造與設備也高度集中，透過投資相關ETF，能全面參與核能的不同階段(延壽、升級、新建、採用新技術等)，並可適度布局SMRs（小型模組化反應爐）等先進的核能技術。
目前核能指數估值位階與標普500相當，但自2023年以來，核能相關指數漲幅已翻倍，標普500漲幅則僅約70%，歷史表現遠優於大盤。然而，SMRs雖為市場矚目焦點，但目前距離全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，投資人須留意政策轉向與估值回檔風險。
趨勢五：自駕車時代上路 產業迎兆元商機
吳傳文指出，隨著未來車輛配備的自動化功能提升，將使自動駕駛汽車成為高度應用機器人技術的行業，10年內可望帶動上看數兆美元的潛在商機。
吳傳文指出，全球少子化的趨勢下，勞動人口短缺、人口結構呈現高齡化的問題將逐漸浮現。商業車輛面臨駕駛缺工、長途疲勞駕駛等議題，高齡駕駛者也帶來潛在的交通安全疑慮，社會結構改變將推升自駕車需求。
自駕車輛發展將帶動產業鏈的投資機會，投資人可關注包括自動駕駛(例如雷達組合、晶片及算法組合、以及線控制動系統、線控轉向系統等)、智能座艙以及語音控制等相關類股，整體自駕車產業規模提升，將有望拉動供應鏈的股價表現。
富邦財經趨勢論壇至今邁入第23年，富邦金控每年集結子公司專家團隊，持續提供客戶重要財經趨勢展望，2026富邦財經趨勢論壇將於12月12日中午12:00於「富邦FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團直播，分享2026年的經濟方向及最熱門的投資策略與建議。
其他人也在看
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
法人點火提前衝！內資狂敲「14檔新年潛力股」名單曝光 台股明年預期「飆到3萬5」聯發科強勢卡位主舞台
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在年終震盪中快速換氣，內資與法人趁勢提前啟動2026年度布局，一批被視為「新年交投主旋律」的個股已悄悄躍上資金舞台...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
金融股「這檔」獲利奪冠太香！老總曝股利政策 大哥連11日豪砸259億搶貨不手軟
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信週買超217.9...FTNN新聞網 ・ 1 天前
EPS上看48元！「這檔散熱股」明年液冷營收衝55% 本益比18倍被嫌超跌？AI大爆發推著一路衝
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導輝達公布亮眼第3季財報後，AI產業再度被資本市場推上更高熱度。營收570.1億美元、年增62%，淨利319.1億美元、年增65%，EPS1...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
外資狂殺台積電、鴻海、聯發科！卻砸15.8億橫掃這檔科技ETF 已連買8個月
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數11月整體下滑606.87點，月跌幅2.15%，收報27,626.48點。涵蓋台灣晶片設計、晶圓代工、AI伺服器代工巨頭的ETF國...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
大摩上調目標價！記憶體「這檔」反遭國家隊出貨破6千張 聯電最悲遭提款11.7億
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股加權指數本週（11/24~11/28）收在27626.48點，週漲1191.54點、漲幅4.51%。本週「國家隊」八大公股賣超上市個股排名，有...FTNN新聞網 ・ 1 天前
2026AI版圖大洗牌？輝達恐不再一家獨強 「TPU軍團來了」專家預告3檔黑馬將翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股自28554點高檔回落後，一度探至26395點，外資自10月以來更已大舉調節逾5400億元，AI概念股成為結帳重災區，從台積電到...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體長多頭啟動！DRAM、NAND漲勢恐噴到2026下半年 除南亞科、「這檔」也被點名獲利動能大轉強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球記憶體市場在AI伺服器與一般型伺服器需求同步升溫下，正進入罕見的長線多頭周期。法人預估，DRAM與NANDFlash供不應求的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
法說會報佳音！這「矽晶圓大廠」挑戰連6漲 華電網開盤即攻頂...5檔同步亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（1）日以27,674.16點開高，但隨即翻黑跌至盤下，截至上午9時25分暫以27,529.68維持跌勢，開盤有7檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
美國阿爸撒錢！聯準會結束縮表 「短天期美債」入手甜甜價浮現
美國最新公布的就業數據優於市場預期，雖然失業率微幅上升，但初領失業金人數明顯下降，顯示整體勞動市場仍具韌性，市場對經濟硬著陸的憂慮隨之淡化。隨著聯準會12月降息機率突破八成，市場資金氛圍轉向寬鬆，美股四大指數持續走高，展現年底行情的強勢態勢。中國信託投信表示，這波「經濟軟著陸＋資金寬鬆」雙重利多，已為第四季美股傳統旺季行情鋪好道路。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
AI升級引爆矽光子熱潮！這檔週噴44%「創歷史新天價」 外資、投信、自營商爭相囤貨
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導隨著AI伺服器的模型參數規模持續放大，帶動資料中心（DataCenter）互連頻寬需求，市場已開始量產1.6T光傳輸產品，預期最快...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
大摩急轉彎喊上1588元！聯發科火力全開 TPU爆量成長預估翻倍、外資全面回頭狂補研判
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯發科(2454)這周在台股掀起猛烈旋風，股價一路猛攻，昨日收在1395元、單日飆升55元，短短一周累積狂漲21%，外資對其評價也...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日圓萎靡 日財相：擬出手干預
日本財務大臣片山皋月30日在富士電視台播出的談話性節目裡表示，日圓匯率近期迅速貶值的波動走勢，並非由基本面驅動的情況相當明顯。她強調可能採取匯率干預措施。這是日本政府就日圓匯率發表的最新說法。工商時報 ・ 8 小時前
大盤跌外資跟著賣光光？友達狂吞24萬張賣壓、鴻海台積電同步被蛋雕 11月買超風向整組大逆轉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導本月（11月3日至11月28日）台股加權指數下跌668.26點，跌幅2.36%，三大法人合計賣超4312.38億元。觀察賣超個股方面，第一名...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
沒買AI真的輸慘！4檔新ETF壓軸登場 過年紅包全靠他
今年台股投資風潮中，主動式台股ETF持續成為市場焦點。根據 CMONEY 最新統計，截至本週為止，市場上五檔主動式台股ETF在受益人數與規模雙雙創下歷史新高，總受益人數來到414,612人，連續第六週刷新紀錄，總規模也攀升至785.9億元，逐步向千億元大關邁進。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
陸企遭點名 光通訊鏈撿到槍
市場近日傳出，美國國防部建議將阿里巴巴、百度、比亞迪、中際旭創、新易盛等八家陸企納入「中國軍事企業清單」，引發全球光通訊供應鏈震盪。台系供應鏈包括聯鈞（3450）、眾達-KY（4977）、訊芯-KY（6451）等，有望直接受惠轉單。工商時報 ・ 8 小時前
記憶體缺貨潮更嚴重？市場預測2026漲勢「這時間」舒緩：3C成本壓力加劇
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受到AI資料中心、雲端服務供應商（CSP）帶動記憶體需求成長，全球記憶體市況自8月以來急速上升，並已造成極為嚴重的缺貨潮...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
《富爸爸》是對的！白銀價格飆破歷史新高，帶動黃金新一輪漲勢！「金銀比」怎麼看？如何投資白銀？一文看懂貴金屬投資
還記得 2025 年 6 月時，《富爸爸窮爸爸》作者清崎（Robert Kiyosaki）曾經大膽預測：「2025年白銀價格將會上漲 3 倍」嗎？雖然時序已經來到 2025 年末，白銀價格並未像清崎所說的上漲 3 倍，但近期白銀價格再創歷史新高，從年初的每盎司 20 美元，飆升至 58 美元，漲幅高達 190%！究竟白銀最近是在漲什麼？又是個什麼樣的資產？具備什麼樣的投資屬性？如果想投資白銀，有哪些方式與管道？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 6 個月前
營收衝近1年新高被盯上？國家隊單月脫手聯電2.9萬張 「這封測大廠」慘挨刀23億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股11月加權指數跌606.87點，收在27626.48點，跌幅2.15%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股近20日上市個股賣超方面，晶圓...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
換屋貸款限制 外界預期央行可能調整
中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...聯合新聞網 ・ 6 小時前