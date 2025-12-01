2026富邦財經趨勢論壇 點名美股、越南股市、鈾礦等5大投資趨勢！

2026富邦財經趨勢論壇，即將在12日登場，富邦金今天舉辦論壇前記者會，首席經濟學家羅瑋指出，2026年將呈現股優於債的資產配置格局，不過，他也提醒，政治與政策風險仍高，特別是明年第一季，需提高對金融市場短期劇烈波動的警覺；北富銀資深副總吳傳文則一如以往，提出全球5大投資趨勢，建議可留意美國、越南、美國鋼鐵與金屬、鈾礦、自駕車。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士(上圖右二，記者李錦奇攝影)指出，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會(Fed)動向更為清晰，不確定性下降，明年的全球經濟與金融市場三大基調為：全球經濟維持「溫和成長」；各國央行貨幣政策調整接近尾聲；區域地緣政治及國際貿易關係出現變化。

若川普能有效調停俄烏達成停火協議，歐洲各國將可望減輕支援烏克蘭軍費支出的負擔，有助歐洲經濟復甦，是明年稍可期待的「意外驚喜」。

羅瑋表示，若美國聯準會獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂「美元微笑曲線」整體向下平移。

羅瑋歸納，明年資產配置思維為「在風險可控前提下，股票整體優於債券」，可規劃在股、債、匯及原物料之間進行動態調整，兼顧成長機會與防禦需求。

股市方面，美國經濟維持溫和成長，AI投資風潮持續，營收及獲利成長預期將支撐美股表現；歐股與日股則有望受惠經濟改善預期與資本支出回升，投資人信心可望逐步修復；新興股市表現將高度取決於美國經貿政策走向、美元資金狀況與全球風險偏好。

債券市場因Fed進入降息循環，短天期美債殖利率可望維持在相對較低水準，對保守型投資人而言，仍具有一定吸引力。然而，鑒於美國政府債務規模龐大與通膨預期尚未完全消除，長天期美債殖利率下行空間可能有限。隨美元流動性不再寬裕，信用債利差則可能出現波動。若市場氛圍反轉及日圓套利交易撤離，將加劇新興市場債券波動。

原物料市場方面，若OPEC+維持增產策略，加上美國能源政策偏向提高供給，國際油價有機會維持在相對溫和區間，減輕進口國通膨壓力；黃金及其他貴金屬的比重有逐步提升趨勢，後續仍有上行空間。

羅瑋提醒，明年第一季金融市場可能出現類似今年三、四月般劇烈波動的走勢，觀察重點包括：法人機構1月實現獲利調節部位；美國兩黨協商期限為明年1月30日，若協商未果聯邦政府關門時間可能超過今年的43天；明年1月底將公布第四季經濟成長率，對等關稅對各國實體經濟造成的傷害可能為市場帶來震撼；明年2月科技股公布財報，若營收、資本支出或未來展望不如預期，將引發科技股波動；農曆新年長假年後可能出現補漲或補跌；最後是Fed人事變化及政策動向，將引領市場氛圍出現重大轉變。

台北富邦銀行資深副總吳傳文表示，就全球區域市場來看，美國及越南兩大市場值得重點關注；而就產業面來看，受益於川普關稅政策影響，市場對於美國鋼鐵及工業金屬需求將持續攀升，另隨著AI持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。

趨勢一：美國領航全世界 火力全開布局AI

吳傳文指出，美國仍將是全球經濟的核心驅動力，且今年在川普施壓下，各國陸續承諾對美投資，主要國家合計投資將達6兆美元以上；科技龍頭Apple、Nvidia、台積電分別宣布對美投資6000億、5000億及1650億，進一步鞏固美國在 AI生態系的核心地位，龍頭地位穩固。

吳傳文表示，隨著世界各國的AI軍備賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購GPU與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出將成長36%，明年將持續成長14%。根據AI帶來生產力提升估算，預計將為標普500指數增加13兆至16兆美元或29%的市值。

另外，全球資料中心總容量中，美國占有超過5成(54%)的主導地位，未來4年內資料中心總容量預計將翻倍成長，美國將成為最大的受惠者。

吳傳文點出，未來人形機器人將扮演把AI帶入實體世界的重要角色，如同人類智慧中樞大腦一般，人型機器人最重要、最具價值的部分也是大腦，目前發展機器人大腦企業中，北美與歐洲企業主導約6成，其中以輝達最具潛力。此外，降息使企業融資成本降低，科技股因高成長性、資本效率與市場偏好，往往能跑贏大盤，過去20年平均報酬達17%，居11大產業之冠。

而美國科技類股擁有高毛利率與強勁現金流，即使經濟放緩，堅實的財務體質具備抗壓性，投資人可多加關注。

趨勢二：東協經濟發動機 越南強勢崛起

吳傳文指出，近年深受全球投資人關注的東協市場中，越南是箇中翹楚，其人口已在2023年正式突破1億，目前正處在人口結構的黃金時期，勞動力充足且總人口數持續上升，預計還能持續享有人口紅利約11年。

越南經濟動能強勁，2020年以來GDP年成長表現優於東協四國(印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國)，並在近4年獲得GDP年成長平均6.5%的好成績，預計在2030年前可保持平均每年5%的高速成長。

此外，越南政府積極推動大型基建，包括總長1541公里的南北高鐵、河內/胡志明市地鐵、高速公路、隆城國際機場、主要港口升級與河運等，並同步通過「第8版國家電力發展計畫」，以滿足越南逐步上升的電力需求，在現有電網基礎上鼓勵發展再生能源，以風能、太陽能為優先，同時將核能納入規劃中。全國上下致力基礎建設，瞄準2045成為已發展國家。

吳傳文表示，越南股市具「高成長、高波動」特性，胡志明指數近年漲幅強勁，股價不再便宜，估值已高於五年平均，但因上漲源於企業獲利持續成長，走勢相對健康，值得長期投資，建議投資人在投資策略上應制定部位比例限制，以控制風險。

趨勢三：川普保護下的機會 美國鋼鐵與金屬

吳傳文指出，川普上任後，要求企業回流美國與擴大投資，Apple、Nvidia、 台積電等企業，都宣布在未來五年將在美國投入數千億美元用於工廠建造，為鋼鐵、礦產與工業金屬市場帶來龐大需求。

2026 年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年。近3年數據顯示，美國鋼鐵進口比重明顯縮小，此趨勢將在未來延續。雖然2025年美國鋼鐵與金屬企業盈餘走低，主要原因為原物料價格回落與折舊費用增加，這都將隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格而緩解，預期2026年起獲利將重新增長。

當前美國的鋼鐵與金屬企業指數相較S&P 500股價營收比而言，仍處在歷史相對低位，疊加川普創造的利多題材，投資價值浮現。不過，中國房地產景氣回穩後，鋼鐵產量可能反彈，增加全球供給。雖然中國推動反內卷政策有助抑制產能過剩，但股價不再便宜，投資人仍須留意鋼價波動風險。

趨勢四：核能復興浪潮 鈾礦投資再起

吳傳文指出，近年隨著電力需求大增與對乾淨能源以及電力可靠性的重視，各國不僅考慮建造大型核電機組，也增加對SMRs等新技術投資，核電廠不斷擴張將帶動鈾需求成長，過往鈾礦勘探和生產的投資一直不足，依據估計，至2040年鈾供應缺口將從2025年的約2000萬磅增加到約1.3億磅。

吳傳文表示，核能供應鏈上游（鈾礦、濃縮鈾）與燃料製造多為寡占市場，反應爐的設計製造與設備也高度集中，透過投資相關ETF，能全面參與核能的不同階段(延壽、升級、新建、採用新技術等)，並可適度布局SMRs（小型模組化反應爐）等先進的核能技術。

目前核能指數估值位階與標普500相當，但自2023年以來，核能相關指數漲幅已翻倍，標普500漲幅則僅約70%，歷史表現遠優於大盤。然而，SMRs雖為市場矚目焦點，但目前距離全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，投資人須留意政策轉向與估值回檔風險。

趨勢五：自駕車時代上路 產業迎兆元商機

吳傳文指出，隨著未來車輛配備的自動化功能提升，將使自動駕駛汽車成為高度應用機器人技術的行業，10年內可望帶動上看數兆美元的潛在商機。

吳傳文指出，全球少子化的趨勢下，勞動人口短缺、人口結構呈現高齡化的問題將逐漸浮現。商業車輛面臨駕駛缺工、長途疲勞駕駛等議題，高齡駕駛者也帶來潛在的交通安全疑慮，社會結構改變將推升自駕車需求。

自駕車輛發展將帶動產業鏈的投資機會，投資人可關注包括自動駕駛(例如雷達組合、晶片及算法組合、以及線控制動系統、線控轉向系統等)、智能座艙以及語音控制等相關類股，整體自駕車產業規模提升，將有望拉動供應鏈的股價表現。

富邦財經趨勢論壇至今邁入第23年，富邦金控每年集結子公司專家團隊，持續提供客戶重要財經趨勢展望，2026富邦財經趨勢論壇將於12月12日中午12:00於「富邦FUBON」LINE官方帳號、臉書粉絲團直播，分享2026年的經濟方向及最熱門的投資策略與建議。

