2026寒假、新春走春首選｜全台樂園優惠不斷更新｜遠雄海洋公園午後入園享56折優惠、小人國限定名字免費入園、九族文化村櫻花祭門票開搶
2026年寒假及農曆春節即將到來！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！
盤點民眾討論度最高、全台最喜歡、好玩的遊樂園，網友大讚很適合帶小孩放電，不但開車就能到，沒車族也可搭大眾運輸＋接駁車就可以到，大推線上套票優惠深，從北部的小叮噹科學主題樂園、六福村、到中部的麗寶樂園、九族文化村，在網路上都有限定優惠票可搶，網友大推直接上網買接送＋門票更輕鬆又省荷包喔！
臺北市立兒童新樂園👨👩👧👦暢遊券玩好玩滿
兒童新樂園不分年齡都能瘋玩！假日想不到去哪裡玩？那就來臺北市立兒童新樂園吧！親子粉絲不容錯過！可選擇200元的一日門票，無限暢玩13項指定設施，讓大人小孩都能玩好玩滿！
kkday限時優惠🛒Paul Frank 30 暢遊券｜一日票+限定貼紙，200元👉直接下訂
kkday獨家促銷🛒Paul Frank 30 爆爆暢遊券｜一日票+爆米花/造型雞蛋糕/限定徽章，238元👉直接下訂
被網友大讚一去再去也不膩的六福村，不但遊樂園好玩、有動物可以看、住宿有趣，從學生時期的畢旅到長大當了父母，都有不同玩法，遇到跨年等節慶的限定活動，更是相當熱鬧！網路上有不同限定套票優惠，KKday推出動物景觀房住宿+六福村門票+包車優惠；KlooK則推出交通票，提前規劃出遊更方便！另外，為迎接馬年，屬馬的的人，享690元/人，當月壽星也享票價優惠！
KKday限定54折🛒六福村門票｜成人雙人套票｜每組 1,500 元(
原價2,800元)👉直接下訂
KKday獨家🛒六福村門票＋星巴克飲品 1 杯（兌換地點：法老的寶庫）850元(
原價1,560元)👉直接下訂
KKday限定🛒六福村遊樂園接駁單程包車700元起👉直接下訂
Klook 限定🛒雙人單日票，特價1,500元起（
原價2,800元）👉直接下訂
Klook 推薦🛒單人票，特價799元起（
原價1,400元）👉直接下訂
Klook 推薦🛒【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門）1,450元起👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
kkday歲末特惠58折🛒 住房專案含非洲探險遊戲島入場、淺山農場生態導覽及房客精選活動，特價6,050元起（
原價12,650元）👉直接下訂
kkday推薦限量55折🛒【1-4月專案】動物景觀房（含早）平日入住升等剛果綠地客房 + 六福村門票 + 台北/桃園 → 六福莊包車服務（單程），特價8,570元起(
原價15,600元)👉直接下訂
雲林劍湖山世界樂園🎢單日票券550元超划算
劍湖山世界主題樂園佔地約為60公頃，分為戶外樂活「摩天樂園」、親子共遊「兒童玩國」及亞洲首座「小威の海盜村」三大遊樂主題園區，設有各種水上設施和陸上設施。同時設有各種精彩刺激的遊樂設施，例如俯衝角度將近90度的「飛天潛艇G5」、體驗最夯恐龍元宇宙的「VR Dino 飛越恐龍谷」及彈跳式自由落體「擎天飛梭」等。另外，為了迎接寒假及春節，還有明星啦啦隊週週全力應援，讓你嗨玩到開春～
小叮噹主題樂園⛷️750坪滑雪場 不用飛日本滑雪
家有活力無窮的孩子，這個超值選擇推薦給親子家庭！小叮噹科學主題樂園以體驗科學教育為主打，擁有全台首座750坪超大滑雪場，零下10度的雪白世界讓孩子滑雪滑到笑開懷，雪地探險與雪人 DIY，非常適合想要體驗「冬日冰雪氣息」的親子家庭，現在門票快閃優惠價329元起，還能選擇雙人套票或加價帶上孩子一起住園區，無限暢玩滑雪道、DIY手工皂，超值又有趣。
【Klook 快閃】單日票329元起（
原價760元）👉點我去購買
【Klook獨家】三小時限定優惠｜初學者滑雪課程 ，特價3,299元（
原價3,500元）👉點我去購買
【Klook 快閃】露營套票（2人門票＋1營位，特價1,490元（
原價3,740元）👉點我去購買
小人國主題樂園🧨開春優惠 名字含指定字享免費入園
小人國主題樂園則以1/25比例的百座世界微縮景觀迷你世界吸引人，結合「美洲探險樂園」、「歐洲室內樂園」等數十項遊樂設施，從刺激到溫馨的都有，適合全家大小一起玩。平日造訪免排隊，一票到底無限暢玩，雨天也不怕掃興。
另外，為迎接新年，開春首波的「點點名免費玩」活動，即日起至1/25，只要名字中包含指定 22 個字中的任一字，本人即可免費入園。
指定 22 字： 沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙。
【Klook專屬】四人平日入園套票（適用日期至6/30），特價2,180元（
原價4,200元）👉點我去購買
【Klook專屬】【交通套票】單日票＋直達共乘往返專車（台北車站、捷運西門上車）👉點我去購買
尚順育樂世界🤩5D虛擬體感 6層樓遊樂設施
想與中高年級以上的孩子度過充滿歡笑的假期，尚順育樂世界可以滿足你！全台最大、唯一結合5D虛擬體感的全室內主題樂園，無論晴天雨天都能盡情玩樂。樂園擁有6層樓、萬坪超大空間，匯集18項精彩遊樂設施，包括飆風碰碰車、攀岩牆、夯魚咖啡杯與球池等，讓孩子玩到欲罷不能，不僅如此，樂園還與尚順購物中心、尚順君樂飯店相連，爸媽可以逛街放鬆或享受飯店舒適設施，一站滿足全家需求。建議提早到場，刷QR Code即入場，快速方便，還能享受 Klook 平台特價優惠，單票只需450元！遊戲設施隨心換人使用，既彈性又划算。
【Klook專屬】尚順育樂世界門票🛒刷QR Code即入場，特價450元（
原價899元）👉點我去購買
麗寶樂園🎉樂園＋賽車體驗＋住宿一次滿足
台中麗寶樂園成功連霸「台灣最強遊樂園」是孩子放電的天堂，網路平台不定期會釋出優惠票券，可以不定時海巡一番，說不一定就可以省一筆呢！另外，大人享受賽車快感的熱點，麗寶國際賽車場由國際知名賽道設計師 Carlos Couto 親手打造，全長 3.5 公里，擁有摩納哥 F1 水準的23個彎道及高達5層樓的高低落差，是全台唯一高規格國際標準賽道！原價6,999元的自駕車體驗，現在特價只要3,999元，直接省3千。還可搭配 Klook高鐵假期優惠，75折起加購來回高鐵票、麗寶樂園門票及賽車主題旅店住宿，原價3,230元，特價2,680元起，超值划算！
【Trip.com獨家】麗寶樂園探索世界單日票，特價789元（
原價1,300元）👉直接下訂
【klook推薦】麗寶樂園探索世界雙人票(贈星巴克優惠券)，特價1,139元（
原價1,393元）👉直接下訂
【KKday限定】台中麗寶國際賽車場🛒賽道自駕車體驗，特價3,999元（
原價6,999元）👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
【KKday限定】加購高鐵75折起🛒台中麗寶賽車主題旅店＆樂園門票＆高鐵來回車票，特價2,680元（
原價3,230元）2026/3/31前出發加碼贈送米其林必比登推薦滬舍餘味生煎包乙份👉直接下訂
九族文化村🌸櫻花祭門票開搶
趁著假期，出遊至九族文化村也是個不錯選擇！單人票加贈日月潭纜車，優惠價980元；選擇雙享套票，暢遊九族文化村體驗原民風情，搭船遊湖飽覽日月潭山水美景，文化與自然一次滿足！
不僅如此，高鐵75折票價優惠，搭配日月潭雲品溫泉酒店住宿的套票，通通在網路上都能完成，輕鬆規劃完整旅程，網友大推接駁服務貼心到位，免去交通煩惱，可以放空旅遊。
2026/1/31-4/6，九族文化村入園優惠
櫻花祭成人1日票+贈日月潭纜車票，980元👉KKday限定！直接下訂
櫻花祭成人1日票＋下午茶 1 份，1,250元👉KKday限定！直接下訂
Klook精選【櫻花祭】單日票＋贈日月潭纜車＋櫻花貓吊飾＋觀光工廠來店禮，特價980元（原價1,430元）👉直接下訂
KKday【雙享套票】九族文化村＋日月潭遊湖，特價1,115元（
原價1,159元）👉直接下訂
KKday限定！九族文化村門票優惠加購高鐵票享75折起👉直接下訂
🏘️必看的樂園周邊住宿推薦
KKday限定！九族文化村周邊住宿優惠🛒日月潭雲品溫泉酒店加高鐵75折起👉直接下訂
高雄義大遊樂世界🎠
義大遊樂世界是台灣首創古希臘情境主題遊樂園，結合了文化藝術、購物美食、休閒度假等多元主題，擁有三大主題區，大人小孩都能玩得盡興。
KKday限定！單人超值入園門票，優惠價699元（
原價1,080元）👉直接下訂
KKday限定！入園門票 2 張加贈髮箍 1 個，優惠價1,398元（
原價2,410元）👉直接下訂
KKday限定！義大遊樂世界＋交通票券，優惠價800元起（
原價899元）👉直接下訂
klook！單日票+摩天輪搭乘+免費停車，優惠價699元起（
原價1,080元）👉直接下訂
高雄鈴鹿賽道樂園🏎️飆速超刺激 特價730元
鈴鹿賽道樂園（Suzuka Circuit Park)是賽車愛好者和家庭的天堂。這個樂園引進了日本鈴鹿賽車場的精華，成為台灣唯一擁有海外授權的賽車場。在這片極速的天地裡，遊客可以感受到賽車的激情，參與酷奇拉駕駛和奇拉駕駛學校，由專業的教練團隊親自指導，帶您一探賽道的奧秘。不僅如此，鈴鹿賽車場還提供了適合大、小朋友的迷你鈴鹿賽道，讓整個家庭都能享受極速的樂趣。
【Klook 推薦】高雄鈴鹿賽道樂園🛒單日暢遊券，特價730元（
原價980元）👉直接下訂
遠雄海洋公園🤩午後票享56折優惠
探索花蓮必玩景點－遠雄海洋公園，Klook、Trip.com紛紛推出午後入園優惠，僅550元起！從花蓮市區出發僅需20分鐘車程，即可抵達這座擁有八大主題區，三大場館、五大主秀的海洋樂園。亮點包含探險島水族館與海獅劇場，近距離欣賞海洋生物的奇妙世界，感受「海獅巡警隊」的逗趣魅力！此外，trip.com也推出門票+賞鯨行程套裝，想省門票錢及交通費就趁現在！
Klook 優選🛒限定56折！午後票 (13:00後入園)，特價550元（
原價990元）👉直接下訂
Klook 優選🛒單日票，特價899元（
原價990元）👉直接下訂
Klook 獨家🛒園區美食套餐限時9折起👉即買即用
Trip.com推薦🛒遠雄海洋公園午後票(13:00後入園) (大小同價)，特價522元（
原價990元）👉直接下訂
Trip.com推薦🛒遠雄海洋公園門票+鯨世界賞鯨，特價1,462元（
原價1,790元）👉直接下訂
