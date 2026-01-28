2026寒假優惠全台10家遊樂園一次看！小人國姓名對中本人免費、姓馬免費玩六福村、劍湖山憑截圖享門票買2送1｜【旅遊省錢術】
最期待的寒假和農曆春節連假來了！還沒想好去哪裡玩樂嗎？全台遊樂園紛紛推出各種寒假和春節優惠，像是小人國姓名對中本人免費入園、姓馬本人六福村免費玩，另外劍湖山憑活動截圖享門票買2送1等優惠，都能用免費或好康折扣輕鬆玩樂！
（★小提醒：最新活動與優惠內容以官方公布為主）
1.小人國
◆優惠期間：1/31、2/1、2/7、2/8
◆優惠內容：姓名中含有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」中的任一字，只要出示身分證、健保卡或駕照等有效證件，即可享免費入園。此外，同行親友每人490元，最多2人同享優惠價。
◆更多資訊：小人國
2.六福村
◆優惠期間：1/24～2/15
◆優惠內容：
1/24～2/15假日：凡姓氏為「馬」的民眾本人「免費入園」，需搭配1位購票同行者。
1/24～2/15假日：推出「65保安康」優惠，只要健保卡號中含有數字「5」或「6」任一碼，本人即可享599元入園。
1/26～3/31日平日限定：年滿40歲（含）以上的民眾，憑身分證件即可享現場優惠價400元入園。
◆更多資訊：六福村
3.麗寶樂園
◆優惠期間：即日起～2/28
◆優惠內容：探索世界季卡 $999加贈「美樂地親子農場」，可無限暢玩探索世界三個月、贈送全新「美樂地親子農場」，寒假、春節、連假無須再加價
◆更多資訊：麗寶樂園
4.劍湖山世界
◆優惠期間：1/24～3/1
◆優惠內容：
活動期間憑截圖享699元門票買2張送1張，即3人門票1398元。
須主動出示截圖及停車收費發票或大眾運輸憑證方享優惠，若未主動出示截圖恕無法享有優惠，亦不得事後補件或折讓。
◆更多資訊：劍湖山世界
5.九族文化村
◆優惠期間：即日起～2/6
◆優惠內容：
2/6～2/10：戶籍地為魚池鄉的民眾享免費入園，入園遊客附贈日月潭纜車搭乘
即日起～2/6：學生專屬優惠，只要憑學生證即享門票680元優惠價，非纜車維護日皆送日月潭纜車來回無限搭乘。
◆更多資訊：九族文化村
6.尚順育樂世界
◆優惠期間：2/14～2/22，2/16除夕休園
◆優惠內容：
尚順育樂天地遊園券(全館套票設施)優惠$599元。
活動期間內，雙人成行加贈限定好禮，現場購票育樂天地遊園券(全館套票設施)2張以上，即可兌換旋轉木馬體驗券乙一張。(每日限量125份，贈品限量、不累贈)
身高未滿90cm之幼童可免費遊玩(並需由一位成人購票並持票陪同入場)
◆更多資訊：尚順育樂世界
7.九九峰動物樂園
◆優惠內容：
活動一：2/17～2/21初一至初五下午14:00～15:00，至服務台投200元即可抽紅包(紅包數量有限)
活動二：2/17～2/21與園區動物合照，上傳至FB或IG公開發文並打卡九九峰動物樂園，至服務台工作人員確認後即可享免費抽抽樂乙次
活動三：2/17～2/19初一至初三下午15:00，於白色貓頭鷹雕像前舉辦動物大遊行
◆更多資訊：九九峰動物樂園
8.柳營尖山埤渡假村
◆優惠期間：2/16～2/20
◆優惠內容：
寵物主人免門票：1/24～2/22攜寵物入園(需牽繩或裝籠內)，本人享免門票入園優惠，加贈寵物清潔袋1份。若帶寵物鴨入園，票口贈鴨飼料1份。
多項免費親子表演：歡樂泡泡秀、親子泡泡體驗、唱跳姐姐帶動跳及鴨鴨派對等。
街頭藝人及市集：羽織租借拍照、古早童玩體驗、野餐補給站及街頭藝人表演等。
◆更多資訊：柳營尖山埤渡假村
9.綠舞莊園日式主題遊樂區
◆優惠期間：2/14～2/22
◆優惠內容：
購買現場門票8張，贈送綠舞日式主題園區門票1張。
購買現場599元綠舞樂遊趣「日式體驗專案」，贈送牧草券1份。
◆更多資訊：綠舞日式主題園區
10.遠雄海洋公園
《方案一：馬年限定優惠【身騎海馬過三關】》
◆優惠期間：1/1～3/1
◆優惠內容：依身分證、姓名或生肖條件自由闖關，只要符合任何一關享699元、任兩關299元，三關全中即可免費入園。
◆優惠規則：
◎符合任1關：優惠價699元
◎符合任2關：優惠價299元
◎3關全部符合：免費入園（三關條件可自由組合，不需依照第一、第二、第三關順序）
關卡一：身分證字號中，含有「0、2、6」任兩碼
關卡二：姓名中含有以下任一字：「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」
關卡三：生肖屬馬
※備註：生肖屬「馬」出生，西元年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年。民國年：19、31、43、55、67、79、91、103 年。需出示身份證/健保卡驗證。
《方案二：【青春Go！】學生優惠方案優惠期間》
◆優惠期間：2026/1/1～3/1
◆優惠內容：凡年滿13～22歲的學生族群，只要出示有效學生證購票，享入園優惠價500元，同行親友至多四名亦享699元優惠價！需出示學生證/身份證/健保卡驗證。
《方案三： 【壽星我最大】方案》
◆優惠期間：2026/1/1～2/28
◆優惠內容：凡1、2月壽星於生日當月入園，壽星本人享590元入園
◆更多資訊：遠雄海洋公園
資料整理：Vinge
