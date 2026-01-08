2026寒假學童最好去處 報名參加市警局「校園防詐小尖兵春季訓練營」

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】寒假到了，為了讓學童有一個好去處，嘉義市政府警察局多元活動結合防詐知識，2/3開訓，等你來增強防詐免疫力！

為深植校園防詐教育並預防少年於寒假期間誤入詐騙陷阱，嘉義市政府警察局規劃推出「校園防詐小尖兵春季訓練營」，結合反詐騙宣導與多元正向休閒課程，透過寓教於樂方式，提升學童自我保護與識詐能力。

嘉義市政府警察局表示，近年詐騙手法不斷翻新，逐漸鎖定青少年族群，包含假網拍、假遊戲點數、社群帳號盜用及網路交友詐騙等類型，已成為校園安全的重要議題。實踐嘉義市勇媽黃敏惠市長「警政做後盾、教育當前鋒」的施政理念，課程中特別融入防詐觀念，將以寓教於樂、實例說明等互動方式，引導學童建立「不輕信、不轉帳、多查證」的正確防詐意識，也讓每一位孩子不只學得會，更能教得出、講得懂、傳得開！

活動由嘉義市政府指導、嘉義市政府警察局主辦，並結合少年輔導委員會共同推動，課程內容涵蓋桌球、跆拳道、美勞DIY、捏塑手作、益智桌遊及素描繪畫等，提供國小至高中學生安全、健康且具教育意義的寒假學習環境，並保留名額予脆弱家庭及族群，落實少年保護與犯罪預防並重的政策目標。

活動採網路報名方式，開放報名時間自115年1月19日（上午9時）起至1月23日（24時）或額滿為止。報名請至嘉義市政府警察局全球資訊網「線上報名系統」：https://www.ccpb.gov.tw/course/

警察局局長陳明志亦呼籲家長踴躍鼓勵子女報名參加，讓孩子在充實假期生活的同時，也能成為守護自己與家人的「防詐小尖兵」，透過孩子的力量，讓防詐訊息向家人、親戚、朋友、鄰里擴散，形成市民互相提醒的防護面，共同打造嘉義市安全無詐的永續宜居環境。

圖：寒假快到了，為了讓市民學童有一個好去處，特別舉辦多元活動，請家長儘速報名参加以免向隅。（記者吳瑞興翻攝）