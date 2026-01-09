2026寵物過年全攻略 歡樂購物1/16一次帶回家

（記者卓羽榛臺北報導）2026年初最盛大的「2026上聯台北寵物用品博覽會」，將於1月16日至19日在台北世貿限時開戰！本屆展覽以全新主題《毛俠外傳・再戰江湖》打造沉浸式江湖體驗，集結百家人氣品牌、萬款寵物商品，貓狗飼料買一送一，零食、保健品、服飾配件、清潔用品一次備齊，挑戰市場最低價。展期間更規劃「滿漢食膳閣」、「無塵淨身堂」、「早鳥江湖密令」、「英雄榜趣味拍」、「寵物溝通體驗」等多項限定活動，讓毛孩化身江湖特務、開心闖關，同時為新一年補充滿滿糧草與能量。





馬上奔富、龍馬精神！寵物春聯陪毛孩迎新年

迎接農曆新年，「HITICAT 吉豆貓」特別推出一系列應景寵物春聯，將年節祝福與毛孩日常巧妙結合。內容包含「馬上奔富」、「龍馬精神」等符合農曆馬年的吉祥祝賀語，也有多款以寵物生活為靈感的俏皮春聯，如「減肥夢想家」、「圓是種態度」、「正經耍廢」、「正在變閃亮」等，幽默又貼近飼主心聲。讓年節佈置不只喜氣，也多了一份屬於毛孩的趣味與陪伴感，成為過年送禮與居家裝飾的熱門選擇。



另一品牌「汪事如意」寵物年菜禮盒登場，主打馬年限定設計與五星級規格，共推出多達 14 品的豐盛年菜內容，搭配可微波獨立包裝，方便飼主依需求分次享用。該系列連續多年熱銷破千套，展期推出早鳥優惠價、限量免運與十周年紀念造型碗贈品，成為展場中備受關注的年節重點商品之一。



毛孩拜年必勝穿搭！喜氣新年服讓紅包自己來不停

除了有應景的寵物春聯、年菜，當然也少不了過年新衣。「璞啾寵物Chupet」於寵物展推出多款高訂寵物過年服，為毛孩打造拜年必勝的喜氣造型。系列包含象徵好運與祝福的開運新年衣、喜氣洋洋的新年服款，以及結合傳統盤釦設計的蓬裙款式，讓毛孩穿上後瞬間成為親友間最吸睛的拜年焦點，貓狗適用，尺寸齊全。許多飼主也笑稱，讓毛孩穿上過年新衣拜年，不只紅包更容易到手，連「罐罐」都可能加碼，多一份年節儀式感，也多一份可愛的幸福回憶。



年節氣氛濃厚的展覽現場，同步規劃多項精彩活動，讓飼主與毛孩能在逛展之餘盡情同樂。包括深受歡迎的「熊爸犬類行為訓練班」、寵物溝通師體驗活動「傾聽毛孩心聲」等互動內容，場場吸引大量飼主參與，反應熱烈。現場亦設有多個以公益為核心的認養專區，如小小鳥寶認養站、給浪浪一個家及中途兔寶找家，傳遞「領養代替購買」的友善理念。





