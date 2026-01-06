2026將出戰選台北市長？ 陳佩琪「給答案」：若有需要幫忙助選定義不容辭

關於2026是否出戰，陳佩琪今天給答案了。（本刊資料照）

2026地方大選越來越近，各政黨也開始佈局人選，先前有消息指出，前民眾黨主席柯文哲有意讓妻子陳佩琪出來選台北市長，對此，她今（6）日表示，「自承體力和精神狀態實在無力承擔」。

民眾黨主席黃國昌先前透露，有跟柯文哲建議過陳佩琪選2026，但柯則回應「不要啦」，因為陳佩琪很辛苦，家裡面的事情已經承受很大壓力。

陳佩琪今天再度發文，除了繼續幫柯文哲喊冤外，也回應了最近的新聞。她說，最近天氣變冷，憂鬱症（或恐慌症狀）都會發作，先生常說我會迷迷糊糊地在睡夢中大吼大叫的，真的是有一次夢見天氣很冷，先生在北所裡沒被子蓋，另外還夢見一些很奇怪的情節，就會忍不住驚叫清醒過。

陳佩琪還說，知道民眾黨有鼓勵她去選舉的聲音，不過自承體力和精神狀態實在無力承擔，但從2024年9月就已經加入成終身黨員了，「黨公職候選人若有需要自己去幫忙站台助選的，經黨部評估、合適我去的，我一定義不容辭」。

陳佩琪表示，現在全心全力放在照顧先生的生活和健康上， 每每聽人說他氣色好多了，就感到很欣慰。

