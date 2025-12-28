2026將至！倫敦大笨鐘跨年敲鐘 鐘錶師17hrs執勤拚零誤差

英國大笨鐘跨年夜午夜鐘聲為了抓準敲響時間，背後其實是靠人工運作隨時關注調整。（資料圖片／達志影像路透社）

隨著新年即將到來，英國倫敦大笨鐘為跨年敲鐘做準備，身為全球跨年的指標之一，要做到鐘聲分秒不差，其實靠的全是鐘錶師，人工17小時不間斷地監控調整，只為了讓經典的跨年鐘聲，在凌晨12點精準響起。

大笨鐘跨年報時背後，有著一支專業鐘錶師團隊的精密準備工作。每年倫敦跨年夜，伊莉莎白塔鐘面向全球直播，民眾伴隨煙火綻放歡呼慶祝。然而，看似簡單的午夜鐘聲，實際上需要經過數週準備，西敏宮的3名鐘錶師團隊在跨年前最忙碌的時候，工作長達17小時，只為確保鐘聲能夠分秒不差地準時響起，讓全世界準確迎接新年。

西敏宮鐘錶師Ian Westworth表示，他的工作就是站在大笨鐘旁邊，確保鐘樓裡最大的鐘聲第一聲敲擊準確落在午夜零時。鐘錶師們會在鐘擺上放置硬幣來微調快慢，並用「西敏大鐘」來抓取精確時間。

西敏宮鐘錶師Huw Smith強調，西敏大鐘才是讓一切運作的核心，他稱後面那個正在滴答作響的部分為時鐘的心臟。大鐘持續滴答作響，負責指揮敲鐘、報時，讓鐘鈴知道何時該響起。

這座重達14公噸的維多利亞時代工程傑作，在3年前已按原始規格全面修復，如今幾乎和1854年剛完工那天一模一樣。每隔15分鐘，機械裝置就會開始運轉，敲響鐘樓內的鐘聲。

Ian Westworth進一步解釋，接近新年時，他們每小時都會進行時間檢查，以確保時鐘盡可能接近準確時間。鐘錶師們表示，去年和前年有人用監測設備測量，告訴他們第一聲鐘響只差了千分之4秒，這次他們將再次挑戰精準敲撞，迎接2026年。

