2026對謝龍介 陳亭妃認「耍嘴皮子」輸他：選市長不是選嘴巴

2026對上謝龍介 陳亭妃：耍嘴皮子不能贏 但選市長不是選嘴巴。

民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃與對上國民黨的謝龍介。陳亭妃16日接受專訪被問到如何看待對手謝龍介？陳亭妃先讚謝龍介是「可敬的對手」，但她隨後表示，未來要選的是市長，不是「選嘴巴」，陳亭妃直言，「要耍嘴皮子，我不可能贏謝龍介的嘴巴」，謝口才厲害，但對市政不在行。

陳亭妃今接受POP Radio《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪質疑謝龍介「只做四年」的競選承諾，並反問「現在才說只做四年，表示『從現在才剛要瞭解台南』，你把台南當作什麼？」

陳亭妃也再質疑，謝龍介把台南市政當作個人學習歷程，更表示「台南市民沒辦法讓你學習」。她直言，這次對手就是國民黨與謝龍介，也特別向謝龍介喊話「不要再欺負女性」，她並預期，將在選戰中讓台南大勝。

陳亭妃說，若勝選可帶動影響2028年選舉氣勢，她對賴清德總統連任成功有信心，但這需要每個縣市都撐住。並斷言，「藍白在2026年就會合，2028年一定合」，藍白的共同目標就是阻擋民進黨繼續執政，也呼籲選民應成為支持賴清德連任的力量。

談到台南的三不足，陳亭妃承認光電議題是其中之一，並允諾若當選，將以公開透明機制公告SOP；其次則有台南市政弊案與財劃法，陳亭妃指出，很多公司雖然在北部營運，但將工廠留在南部，造成稅收上繳到北部，形成資源分配不均的問題，這並不公平。

