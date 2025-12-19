2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
經典動漫展推薦：蠟筆小新、航海王、葬送的芙莉蓮……優惠87折起限量搶購
年末規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！
📍KKday獨家優惠｜全台展覽地圖｜北中南必看展覽👉點這邊
想和親朋好友一起體驗精彩的展覽，事先就可以在家先輕鬆規劃！現在只要上網手指點一點，就能在線上平台輕鬆預訂各式展覽門票，從國際大師的經典作品到熱門動畫展覽，應有盡有！ 不用再擔心現場排隊搶票，也不用擔心買不到票！豐富多元的展覽選擇，絕對能滿足全家大小的喜好，讓假期更加豐富精彩！
2026就看這一場🤩台北｜恐龍大復活 年度最強親子話題展
全台年度最強親子話題展《恐龍大復活 關渡探險樂園》在台北關渡碼頭震撼登場！佔地 1,500 坪、集結近 70 隻超擬真動態恐龍的大型戶外沉浸式樂園。本次規模為北台灣首見，而且就在台北市區內，園區包含三疊紀、侏羅紀、白堊紀三大生態場景重建，最大恐龍高達 13 公尺、長 20 公尺。機械動態、呼吸特效、地面震動、 360° 環場聲效全面升級，打造宛如「恐龍就在眼前醒來」的逼真體驗，如同台版《侏羅紀世界》降臨城市。
台北｜恐龍大復活 關渡探險樂園
2026就看這一場🤩七龍珠 英雄崛起 真實還原動畫場景
《七龍珠 英雄崛起 - 台北》展覽匯集了《七龍珠》系列的經典元素。以“英雄崛起”為主題， 展覽聚焦於悟空及其他標誌性角色的激烈戰鬥與個人成長之旅，他們不斷突破 自我極限，追求力量與強大的對手。參觀者可以期待沉浸式的主題區域、真人大小的角色展示、互動體驗以及拍照點，讓粉絲們能深入探索《七龍珠》的世界。
台北｜七龍珠 英雄崛起 ｜華山1914文創園區
預售票400元👉領券享95折，kkday搶先訂
預售雙人票750元（原價920元）👉獨家81折，klook搶先訂
2026就看這一場🤩航海王動畫 25 週年紀念特展 400 幅珍貴畫作
展區內細分出十一大亮點內容，內容不僅豐富多彩，更從各個角度探索「航海王」電視動畫的魅力。粉絲們將能透過插畫追溯魯夫和他的夥伴們相遇、離別、戰鬥和建立友誼的草帽一行人回憶之路；欣賞珍貴的動漫設定資料和超過 400 幅畫作，更可以在展場內透過大螢幕觀看獨家限定影片。此外「GEAR 5 魯夫五檔」的超巨型氣偶也將現身臺灣，震撼登場！迎接各位粉絲們的到來。喜歡「航海王」的粉絲們，千萬別錯過這場跨海來臺的熱血盛宴！
台北｜ONE PIECE EMOTION 航海王動畫 25 週年紀念特展
預售票400元👉領券享95折，kkday搶先訂
預售雙人票750元（原價920元）👉獨家81折，klook搶先訂
2026就看這一場🤩台北｜葬送的芙莉蓮 重溫經典名言
以《葬送的芙莉蓮》動畫為主題重現多個經典場景與充滿臨場感的影像演出。觀眾可親臨勇者一行人踏上的旅途，與動畫角色合影留念，並從各種角度享受作品世界的展覽內容。隨著動畫第二季即將開播，這場能近距離感受作品魅力的特別展覽，將在台灣登場
台北｜葬送的芙莉蓮特展
單人預售票400元👉klook搶先預購
限量預售娃包套票699元👉kkday搶先訂
2026就看這一場🤩台北｜蠟筆小新互動體驗展
陪伴台灣人超過三十年的蠟筆小新，新一年要帶大家投入一場前所未有的大冒險！全球最大型的小新互動巡迴展覽《玩轉！時空大冒險》，集豐富多感官互動遊戲、一比一角色重現、9大互動遊戲展開超時空救援行動、大玩手機互動遊戲，當然不可錯過，必搶限定店展覽獨家精品，必定能帶你重新回味與蠟筆小新一起渡過的珍貴時光。
蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展
2026重磅登台🤩台北｜蜷川實花展 十年回歸體驗感官之旅
蜷川實花睽違 10 年再度於台北舉辦大型個展——《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》。本次為海外最大規模的沉浸式藝術體驗，由蜷川實花與科技藝術團隊 EiM 共同策劃，突破以往以平面攝影為主的創作形式，透過立體裝置與影像作品，帶領觀眾進入虛擬與現實交錯的感官之旅。展覽共八大展區，不僅有盛開的絢麗花園、還有 2,000 條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，並結合 720 度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，帶來前所未有的沉浸式震撼。
台北｜蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影
單人預售票400元(
原價490元)👉領券現折，kkday搶先訂
雙人預售票780元(
原價980元)👉優惠8 折，klook搶先訂
2026重磅登台🤩台北｜永恆畢卡索 光影藝術展
在二十世紀的藝術長河中，畢卡索如同一團不滅的火焰，燃燒著創作與探索的精神。他是勇於打破常規、開創嶄新視界的藝術先鋒，每一次創作都是對自我與時代的深刻提問。全台首次沉浸式畢卡索光影展，五大展覽亮點、七大展區，帶你走進畢卡索的創作靈魂。
台北｜「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己
單人票優惠價350元(
原價450元)、語音導覽套票、導覽手冊票480元👉kkday搶先訂
預售雙十二保溫瓶套票599元(
原價1,240元)👉kkday搶先訂
獨家限量61折！筆記本套票優惠價399元(
原價649元)👉klook搶先訂
獨家限量48折！預售藝術折傘/羽毛傘套票《她的藍色心事》/《夢》👉klook搶先訂
2025不看會後悔🤩咒術迴戰展 咒具神還原
今年 12 月，這股咒力即將降臨台灣，「咒術迴戰展《劇場版咒術 0 》篇」，將在台北松山文創園區多功能展演廳盛大登場，完整重現劇場版的熱血場景與角色魅力。粉絲們將親臨咒力滿載的世界，近距離欣賞劇場版的珍貴幕後創作資料、「最強咒術師」五條悟1:1模型與多款咒具神還原展示，更特別的是，展覽更加碼展出動畫第1季與第2季「懷玉・玉折」篇的精彩內容，同時也邀請到日本知名水墨畫家こうじょう雅之(Kojo_masayuki)，以獨樹一幟的筆墨技法重新詮釋角色風貌，帶來與動畫、漫畫截然不同的視覺震撼體驗，粉絲絕不可錯過。
台北｜咒術迴戰展《劇場版咒術 0 》篇
單人票特價380元（原價
470元）👉優惠79折，klook搶先訂
乙骨憂太學生證套票450元👉kkday搶先訂
2025不看會後悔🤩台北｜Hello Kitty展 百變魅力
Hello Kitty是日本三麗鷗於1974年所推出的角色，誕生至今已半個世紀，可愛迷人的百變造型及獨特魅力深受全世界粉絲的喜愛。特展共有7大展區，台灣首次登場「Hello! Style」展區，使用大型螢幕與投影互動技術的內容，參觀者可以與畫面中的Kitty互動，體驗Kitty隨著各種設計而變化的獨特魅力。
Hello Kitty展 -當我改變時，Kitty也跟著蛻變｜Klook單人票420元👉搶先預購
2025重磅登台🤩台北｜百年花繪名作 藝術饗宴
臺灣首展！奧地利維也納美景宮攜館藏珍品來臺，呈獻一場跨越兩百年的花卉藝術盛宴。展覽集結超過 60 幅花卉主題名作，包含象徵主義大師 古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）、埃貢・席勒（Egon Schiele）、約瑟夫・勞爾（Josef Lauer）等真跡，以及多件首次於臺灣公開的重量級作品，讓觀眾近距離感受歐洲藝術的繁華與細膩。
維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆
單人票500元👉kkday搶先預購
藝術家 Kurt 花園小花吊飾聯名套票699元👉kkday搶先預購
展期荷悅維也納下午茶雙人套票1360元👉klook搶先訂
沉浸體驗🤩台北｜愛麗絲拯救仙境 光影 X 沉浸 X 香氛
繼馬來西亞首站大獲好評後，《愛麗絲拯救仙境》全球巡迴展演 第二站隆重登場台北微風廣場！跟隨愛麗絲的腳步，穿越神奇夢幻的國度，在沉浸式光影中看見仙境的失落，並肩負起恢復與守護的使命。台灣首創 5 米高 360° 沉浸式體驗，搭配 AR 拍照與互動裝置，穿越 11 區沉浸展覽，體驗光影 X 沉浸 X 香氛全感官感受！
愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅—台北站
親子優惠🤩台北｜天文館・科學教育館・美術館｜聯票優惠
近日天氣不穩定，想要外出放電，天文館、科教館、兒童新樂園是適合親子旅遊，知性放電的最佳提案，即日起科教館+天文館優惠價100元，科教館+天文館+兒童新樂園只要200元，比現場購買便宜！
KKday專屬優惠｜【二館聯票】科學教育館＆天文館 （全票）優惠價100元👉即買即用
KKday專屬優惠｜【二館聯票】科學教育館＆兒童新樂園一日樂 Fun 券優惠價250元👉即買即用
KKday專屬優惠｜【二館聯票】天文館＆兒童新樂園一日樂 Fun 券（全票）優惠價210元👉即買即用
KKday專屬優惠｜【三館聯票】科學教育館＆天文館＆兒童新樂園門票＋設施四次券 優惠價200元👉即買即用
KKday專屬優惠｜【雙享套票】科學教育館＆天文館＋臺北市立美術館 優惠價127元起👉即買即用
親子優惠🤩暢遊Xpark+101觀景台
家有幼兒、學童的家庭在煩惱要去哪裡放風，適度的野放是必要的，台北就有幾處很適合學童的展覽及場館，台灣首座新都會型水生公園Xpark，將生活在地球上各種地域的生物們的環境，透過空間演出與科技的融合，加以忠實的重現，打造寓教於樂的水族館探險體驗。
被譽為全台最高最夢幻打卡點的台北101，白天擁有絕佳視野，夜晚賞景，一覽台北都市美好，自在享受各種風情與美景！每人結帳再贈「星巴克優惠券」，有喝有玩超開心！
KKday精選｜Xpark入園門票，售價600元👉即買即用
【四人普發揪團萬元套組】Skyline 460 套票（台灣籍限定）👉即買即用
【兩人同行999】89F 觀景台門票（台灣籍限定），結帳再贈「星巴克優惠券」👉即買即用
沉浸式體驗🤩台北｜仙蹤實景互動解謎
實景打造 x 互動解謎！《幻隱光靈：仙蹤》共有四大亮點區域，以精靈古樹高聳入雲，湖畔草原，繽紛花海，編織出一幅如詩如夢的光影奇景。玩家進入仙蹤後，領取解謎卡進行解謎遊戲，可以三五好友一起解開謎題，也能一人獨自享樂，現場大人小孩都愛的夢幻球池，泡在裡面一整天也不是問題。
KKday精選｜台北松菸《幻隱光靈：仙蹤》實境解謎遊戲👉即買即用
沉浸式體驗🤩台北｜北流享音樂之旅
台北流行音樂中心文化館的「唱我們的歌流行音樂故事展」，設有13個展區，19位引言人，113首歌曲及1400件展品，串聯跨越世代台灣與華語流行音樂的過往與未來，能夠沉浸式來趟豐盛的音樂旅程。
KKday精選｜唱我們的歌流行音樂故事展門票｜台北流行音樂中心展覽，售價175元起👉即買即用
網路必買🤩宜蘭｜蘭陽博物館門票最低45元！
不少人出遊會選宜蘭！除了住宿之外，帶著孩子要去哪裡放電，大推親子客適合的蘭陽博物館，網路平台買原價100元的常設展，學生票只要45元，低於5折，錯過可惜！獨特建築造型的蘭陽博物館，不僅是拍照打卡聖地，更能欣賞宜蘭山水之美，體驗豐富的在地文化，還有兒童考古體驗區，大小朋友都玩得開心！行程安排不再卡關，立即線上訂購，至1樓遊客大廳服務台自動取票機掃描QR code後印出票券，持紙券入場，輕鬆出發！
中部必去展覽🤩台中｜寶熊漁樂碼頭 網路獨家9折！
中部的朋友，則推薦去台中寶熊漁樂碼頭，這是全球唯一釣具觀光工廠，不僅能親手製作OKUMA釣竿，還能暢遊絕美漁村商店街，品嚐美食、選購伴手禮，絕美漁村商店街是親子拍照最佳景點，網路獨家實境解謎活動門票9折，線上買票至二樓櫃台直接出示掃描，就有工作人員進行導覽，仔細介紹，不定期還有憑卷折50元優惠，體驗釣魚拉力，非常有趣好玩。
KKday 獨家優惠｜台中｜寶熊漁樂碼頭門票，實境解謎活動，特價180元(原價200元)🛒即買即用
中部必去展覽🤩台中霧峰｜台灣唯一、世界「唯二」的菇類博物館
台中霧峰菇類產學館是台灣唯一、世界唯二的菇類博物館，館內涵蓋真菌/菇類/高等真菌解說、文獻紀錄中的菇類、台灣菇類大事記、霧峰菇類產業、菇類研究、菇類藝術花園、共創新局以及螢光菇館，並設有多媒體互動裝置，能更深入地了解菇類的奧妙。
Klook 優惠｜台中：霧峰菇類產學館，門票特價80元(原價100元)👉即買即用
中部必去展覽🤩台中｜幻覺博物館體驗
台中科博館是台灣最具代表性的自然科學殿堂，其中「生命科學廳」從生命的起源到人類的生老病死，13個展示區帶您深入了解生命演化的歷程；「奇幻自然」展區，結合互動裝置與標本探索自然界的驚奇與科學原理，不管是小孩或大人都能逛得相當盡興！
另外，全球的超人氣幻覺博物館終於來台灣囉！多個主題體驗區，像是變大變小、萬花筒鏡、閃閃燈光屋、漂浮等，邊玩邊拍照，大人小朋友都覺得新奇有趣！
台中國立自然科學博物館門票
本館展示場門票＋小火車體驗或植物園門票👉Klook 優惠，即買即用
本館展示場門票＋化石先生NT$50元購物金👉Klook 優惠，即買即用
台中幻覺博物館門票
單人票售價380元👉Klook優惠，即買即用
親子套票（贈商品優惠券）599元👉Klook優惠，即買即用
平日限定門票369元起👉kkday搶先訂
南部必去展覽🤩高雄｜東京卍復仇者展 百件複製原畫公開展示
人氣作品《東京卍復仇者》全球累計漫畫發行量突破8,000萬冊，即使在連載結束後仍然吸引著眾多粉絲。特展「TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線」，將以展覽限定的原創新繪漫畫表現本篇中的最後戰役，讓武道、麥基等角色們的復仇故事，以只有在展覽中才能感受到的宏大規模呈現。
高雄｜東京卍復仇者展 最後的世界線，預購票300元（
原價 350元）👉搶先預購
南部必去展覽🤩高雄｜國立科學工藝博物館
特價250元丨
原價350元👉即買即用
特價320元丨
原價400元👉即買即用
南部必去展覽🤩高雄｜市立美術館
高雄市立美術館為南台灣第一座公立美術館，結合兒童美術館、雕塑公園、湖區生態公園等，提供一個兼具藝術、文化、休閒、自然生態、教育的多元生活園區。11月展出英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）在亞洲的首次大型展覽，本展集結逾60件作品，橫跨近20年的創作歷程，帶來人工智慧與傳統油畫難得一見的融合，邀請觀眾走入一場古典與數位交織的藝術旅程。
KKday獨家｜《馮．沃爾夫的花園堡壘》特展｜珍藏套票👉即買即用
KKday精選｜Mr. Wolfe 雙展套票︱高美館特展＋內惟特展👉即買即用
KKday精選｜《高雄市立美術館｜全票（不含特展）👉即買即用
klook獨家｜特展門票《馮．沃爾夫的花園堡壘》｜雙人預售精美手機吊片套票👉即買即用
南部必去展覽🤩高雄｜哈瑪星台灣鐵道館
哈瑪星台灣鐵道館位於駁二藝術特區蓬萊倉庫，場景範圍逾百坪總計10個展區，以HO規（1:87）鐵道場景、軌道與火車模型，展演臺灣鐵道百年文明發展軌跡，館外還有環狀小火車可以讓大人和小孩親子同樂！
Klook精選｜哈瑪星台灣鐵道館門票｜小火車門票👉即買即用
Klook組合方案｜台灣鐵道館門票＋小火車門票👉即買即用
Klook組合方案｜雙人小火車門票（贈星巴克 TWD 50 抵用券）👉即買即用
加購高鐵75折起｜高雄一日遊｜高雄文化遊艇＆格哈瑪星台灣鐵道館＆高鐵來回車票｜高鐵假期👉kkday搶先訂
南部必去展覽🤩高雄｜會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 高雄站
在台北大獲好評的《會動的浮世繪》熱度延燒，進駐高雄站，展覽集結江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，超過 300 件真跡與代表作品精彩呈現，結合實體名畫展出與唯美炫目的 3D CG 動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，打造全方位沉浸式互動空間，觀眾不只是在「看畫」，而是親身「走進」浮世繪的世界。
會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 高雄站
單人預售票350元👉KKday搶先預購
預售語音導覽套票450元👉klook搶先訂
南部必去展覽🤩台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》特展
《埃及之王：法老》由奇美博物館與大英博物館共同合作，匯聚280件作品，是歷年埃及展法老文物來臺規模之最！本次展覽以嶄新的觀點切入，透過七大主題探索埃及法老的多元角色。藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，窺見統治歷史上最偉大的古代文明之一的神話與現實。
台南奇美博物館特展門票｜大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》
Klook獨家🔥結帳免費加贈星巴克73折優惠券☕售價580元👉搶先預購
Klook獨家🔥《埃及之王：法老》雙人票 x 捷絲旅台南虎山館｜旺日不加價、含早餐👉搶先預訂
KKday獨家🔥特展全票（含限定悠遊卡）699元起👉搶先訂購
KKday獨家🔥特展全票+台南特色景點任選2，760元起👉搶先訂購
