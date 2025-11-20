2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜永恆畢卡索筆記本套票超值399元、葬送的芙莉蓮娃包套票限量搶購、蜷川實花展十年回歸
近日天氣大降溫，想出遊但不知道去哪兒？雨天備案也可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，現在只需要5折起就能買到門票，來一場精彩的展覽之旅囉！
想和親朋好友一起體驗精彩的展覽，事先就可以在家先輕鬆規劃！現在只要上網手指點一點，就能在線上平台輕鬆預訂各式展覽門票，從國際大師的經典作品到熱門動畫展覽，應有盡有！ 不用再擔心現場排隊搶票，也不用擔心買不到票！豐富多元的展覽選擇，絕對能滿足全家大小的喜好，讓假期更加豐富精彩！
2026就看這一場🤩台北｜葬送的芙莉蓮 重現經典場景
以《葬送的芙莉蓮》動畫為主題重現多個經典場景與充滿臨場感的影像演出。觀眾可親臨勇者一行人踏上的旅途，與動畫角色合影留念，並從各種角度享受作品世界的展覽內容。隨著動畫第二季即將開播，這場能近距離感受作品魅力的特別展覽，將在台灣登場
葬送的芙莉蓮特展- 台北站
單人預售票400元
【限量】預售娃包套票699元
2026就看這一場🤩台北｜蠟筆小新互動體驗展
陪伴台灣人超過三十年的蠟筆小新，新一年要帶大家投入一場前所未有的大冒險！全球最大型的小新互動巡迴展覽《玩轉！時空大冒險》，集豐富多感官互動遊戲、一比一角色重現、9大互動遊戲展開超時空救援行動、大玩手機互動遊戲，當然不可錯過，必搶限定店展覽獨家精品，必定能帶你重新回味與蠟筆小新一起渡過的珍貴時光。
預售開賣！優惠87折起，單人票優惠價350元(原價400元)
早鳥價360元（
原價436元）
2026重磅登台🤩台北｜蜷川實花展 十年回歸體驗感官之旅
蜷川實花睽違 10 年再度於台北舉辦大型個展——《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》。本次為海外最大規模的沉浸式藝術體驗，由蜷川實花與科技藝術團隊 EiM 共同策劃，突破以往以平面攝影為主的創作形式，透過立體裝置與影像作品，帶領觀眾進入虛擬與現實交錯的感官之旅。展覽共八大展區，不僅有盛開的絢麗花園、還有 2,000 條水晶串飾隨光影律動的奇幻空間，並結合 720 度全景影像，構築無限延伸的視覺幻境，帶來前所未有的沉浸式震撼。
台北｜蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影
單人預售票400元
雙人預售票780元
2026重磅登台🤩台北｜永恆畢卡索 光影藝術展
在二十世紀的藝術長河中，畢卡索如同一團不滅的火焰，燃燒著創作與探索的精神。他是勇於打破常規、開創嶄新視界的藝術先鋒，每一次創作都是對自我與時代的深刻提問。全台首次沉浸式畢卡索光影展，五大展覽亮點、七大展區，帶你走進畢卡索的創作靈魂。
台北｜「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己
單人票優惠價350元(
原價450元)、語音導覽套票、導覽手冊票480元
【獨家限量61折】筆記本套票優惠價399元(
原價649元)
就看這一場🤩台北｜Hello Kitty展 百變魅力
Hello Kitty是日本三麗鷗於1974年所推出的角色，誕生至今已半個世紀，可愛迷人的百變造型及獨特魅力深受全世界粉絲的喜愛。特展共有7大展區，台灣首次登場「Hello! Style」展區，使用大型螢幕與投影互動技術的內容，參觀者可以與畫面中的Kitty互動，體驗Kitty隨著各種設計而變化的獨特魅力。
Hello Kitty展 -當我改變時，Kitty也跟著蛻變
單人票420元
重磅登台🤩台北｜百年花繪名作 藝術饗宴
臺灣首展！奧地利維也納美景宮攜館藏珍品來臺，呈獻一場跨越兩百年的花卉藝術盛宴。展覽集結超過 60 幅花卉主題名作，包含象徵主義大師 古斯塔夫・克林姆（Gustav Klimt）、埃貢・席勒（Egon Schiele）、約瑟夫・勞爾（Josef Lauer）等真跡，以及多件首次於臺灣公開的重量級作品，讓觀眾近距離感受歐洲藝術的繁華與細膩。
維也納美景宮百年花繪名作展 — 從瓦爾德米勒到克林姆
早鳥優惠｜單人票特價400元(
原價500元)
沉浸體驗🤩台北｜愛麗絲拯救仙境 光影 X 沉浸 X 香氛
繼馬來西亞首站大獲好評後，《愛麗絲拯救仙境》全球巡迴展演 第二站隆重登場台北微風廣場！跟隨愛麗絲的腳步，穿越神奇夢幻的國度，在沉浸式光影中看見仙境的失落，並肩負起恢復與守護的使命。台灣首創 5 米高 360° 沉浸式體驗，搭配 AR 拍照與互動裝置，穿越 11 區沉浸展覽，體驗光影 X 沉浸 X 香氛全感官感受！
愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅—台北站
雙人票900元
三人套票9折
親子優惠🤩台北｜天文館・科學教育館・美術館｜聯票優惠
近日天氣不穩定，想要外出放電，天文館、科教館、兒童新樂園是適合親子旅遊，知性放電的最佳提案，即日起科教館+天文館優惠價100元，科教館+天文館+兒童新樂園只要200元，比現場購買便宜！
【二館聯票】科學教育館＆天文館 （全票）優惠價100元
【二館聯票】科學教育館＆兒童新樂園一日樂 Fun 券優惠價250元
【二館聯票】天文館＆兒童新樂園一日樂 Fun 券（全票）優惠價210元
【三館聯票】科學教育館＆天文館＆兒童新樂園門票＋設施四次券 優惠價200元
【雙享套票】科學教育館＆天文館＋臺北市立美術館 優惠價127元起
親子優惠🤩暢遊Xpark+101觀景台
家有幼兒、學童的家庭在煩惱要去哪裡放風，適度的野放是必要的，台北就有幾處很適合學童的展覽及場館，台灣首座新都會型水生公園Xpark，將生活在地球上各種地域的生物們的環境，透過空間演出與科技的融合，加以忠實的重現，打造寓教於樂的水族館探險體驗。
被譽為全台最高最夢幻打卡點的台北101，白天擁有絕佳視野，夜晚賞景，一覽台北都市美好，自在享受各種風情與美景！每人結帳再贈「星巴克優惠券」，有喝有玩超開心！
售價600元
【四人普發揪團萬元套組】Skyline 460 套票（台灣籍限定）
【兩人同行999】89F 觀景台門票（台灣籍限定）
每人結帳再贈「星巴克優惠券」！
沉浸式體驗🤩台北｜仙蹤實景互動解謎
實景打造 x 互動解謎！《幻隱光靈：仙蹤》共有四大亮點區域，以精靈古樹高聳入雲，湖畔草原，繽紛花海，編織出一幅如詩如夢的光影奇景。玩家進入仙蹤後，領取解謎卡進行解謎遊戲，可以三五好友一起解開謎題，也能一人獨自享樂，現場大人小孩都愛的夢幻球池，泡在裡面一整天也不是問題。
一站式體驗到實境解謎ｘ禁地冒險ｘ密室逃脫
沉浸式體驗🤩台北｜北流享音樂之旅
台北流行音樂中心文化館的「唱我們的歌流行音樂故事展」，設有13個展區，19位引言人，113首歌曲及1400件展品，串聯跨越世代台灣與華語流行音樂的過往與未來，能夠沉浸式來趟豐盛的音樂旅程。
售價175元起
3個樓層、13個展區、1400件展品，完整呈現華語流行音樂在台灣的歷史軌跡。
網路必買🤩宜蘭｜蘭陽博物館門票最低45元！
不少人出遊會選宜蘭！除了住宿之外，帶著孩子要去哪裡放電，大推親子客適合的蘭陽博物館，網路平台買原價100元的常設展，學生票只要45元，低於5折，錯過可惜！獨特建築造型的蘭陽博物館，不僅是拍照打卡聖地，更能欣賞宜蘭山水之美，體驗豐富的在地文化，還有兒童考古體驗區，大小朋友都玩得開心！行程安排不再卡關，立即線上訂購，至1樓遊客大廳服務台自動取票機掃描QR code後印出票券，持紙券入場，輕鬆出發！
學生票特價45元丨
原價100元
成人票特價90元丨
原價100元
中部必去展覽🤩台中｜寶熊漁樂碼頭 網路獨家9折！
中部的朋友，則推薦去台中寶熊漁樂碼頭，這是全球唯一釣具觀光工廠，不僅能親手製作OKUMA釣竿，還能暢遊絕美漁村商店街，品嚐美食、選購伴手禮，絕美漁村商店街是親子拍照最佳景點，網路獨家實境解謎活動門票9折，線上買票至二樓櫃台直接出示掃描，就有工作人員進行導覽，仔細介紹，不定期還有憑卷折50元優惠，體驗釣魚拉力，非常有趣好玩。
特價180元丨
原價200元
中部必去展覽🤩台中霧峰｜台灣唯一、世界「唯二」的菇類博物館
台中霧峰菇類產學館是台灣唯一、世界唯二的菇類博物館，館內涵蓋真菌/菇類/高等真菌解說、文獻紀錄中的菇類、台灣菇類大事記、霧峰菇類產業、菇類研究、菇類藝術花園、共創新局以及螢光菇館，並設有多媒體互動裝置，能更深入地了解菇類的奧妙。
特價80元丨
原價100元
中部必去展覽🤩台中｜幻覺博物館體驗
台中科博館是台灣最具代表性的自然科學殿堂，其中「生命科學廳」從生命的起源到人類的生老病死，13個展示區帶您深入了解生命演化的歷程；「奇幻自然」展區，結合互動裝置與標本探索自然界的驚奇與科學原理，不管是小孩或大人都能逛得相當盡興！
另外，全球的超人氣幻覺博物館終於來台灣囉！多個主題體驗區，像是變大變小、萬花筒鏡、閃閃燈光屋、漂浮等，邊玩邊拍照，大人小朋友都覺得新奇有趣！
本館展示場門票＋小火車體驗或植物園門票
本館展示場門票＋化石先生NT$50元購物金
售價380元
南部必去展覽🤩高雄｜國立科學工藝博物館
特價250元丨
原價350元
特價320元丨
原價400元
南部必去展覽🤩高雄｜市立美術館
高雄市立美術館為南台灣第一座公立美術館，結合兒童美術館、雕塑公園、湖區生態公園等，提供一個兼具藝術、文化、休閒、自然生態、教育的多元生活園區。11月展出英國藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）在亞洲的首次大型展覽，本展集結逾60件作品，橫跨近20年的創作歷程，帶來人工智慧與傳統油畫難得一見的融合，邀請觀眾走入一場古典與數位交織的藝術旅程。
南部必去展覽🤩高雄｜哈瑪星台灣鐵道館
哈瑪星台灣鐵道館位於駁二藝術特區蓬萊倉庫，場景範圍逾百坪總計10個展區，以HO規（1:87）鐵道場景、軌道與火車模型，展演臺灣鐵道百年文明發展軌跡，館外還有環狀小火車可以讓大人和小孩親子同樂！
南部必去展覽🤩高雄｜會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 高雄站
在台北大獲好評的《會動的浮世繪》熱度延燒，進駐高雄站，展覽集結江戶至明治時期浮世繪大師的經典畫作，超過 300 件真跡與代表作品精彩呈現，結合實體名畫展出與唯美炫目的 3D CG 動畫、投影映射技術，搭配濃濃東瀛風情的原創音樂，打造全方位沉浸式互動空間，觀眾不只是在「看畫」，而是親身「走進」浮世繪的世界。
單人預售票350元
南部必去展覽🤩台南｜奇美博物館《埃及之王：法老》特展
《埃及之王：法老》由奇美博物館與大英博物館共同合作，匯聚280件作品，是歷年埃及展法老文物來臺規模之最！本次展覽以嶄新的觀點切入，透過七大主題探索埃及法老的多元角色。藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，窺見統治歷史上最偉大的古代文明之一的神話與現實。
台南奇美博物館【特展全票】大英博物館鉅獻《埃及之王：法老》
售價580元
《埃及之王：法老》雙人票 x 捷絲旅台南虎山館｜旺日不加價、含早餐
