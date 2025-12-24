2026尾牙是哪天？邊喝酒邊吃「這物」易醉又傷胃！尾牙隔天吃什麼解宿醉？如何消水腫？同場加映「應酬季加分補給」

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

歲末年終正逢尾牙旺季，你知道嗎？在傳統習俗中，尾牙不僅有特定日期，也常被視為與來年好運、財運息息相關的重要節點。這篇除了帶你快速了解尾牙的由來與習俗，也整理尾牙前後的常見情境與實用建議，讓你在歡聚社交之餘，更懂得拿捏分寸、把自己照顧得更到位；同時精選iHerb人氣保健補給推薦，陪你熱鬧整晚無後顧之憂。

（示意圖／Getty Images）

2026尾牙是哪天？有哪些習俗？這兩物吃了求財運！

習俗上，「尾牙」象徵著一年工作的圓滿結束，時間落在農曆12月16日，而2026年的尾牙日期換算下來是國曆2月3日。這天，公司行號會擺出宴席犒賞員工，許多商家也會準備三牲四果祭拜土地公，祈求來年財運滾滾。別忘了還要吃潤餅和刈包，前者象徵財富滿足，後者意味來年發大財。

尾牙當天要嗨也要顧身體！3大NG行為易醉又傷胃！

尾牙應酬少不了小酌助興，但酒精中的乙醇需要透過肝臟代謝，若飲用過量，不僅易醉也傷肝。建議開喝前，先吃點東西，其中又以澱粉加蛋白質，打底更適合；飲酒過程中，記得多補充水分，或吃些利尿水果（如西瓜），加速酒精排泄。最後，以下3個NG行為最好避免：

高纖蔬菜當下酒菜： 大量膳食纖維可能加快腸道蠕動，對部分人來說更傷胃。

搭碳酸飲料或濃茶： 前者可能讓酒精吸收更快；後者常給人「濃茶解酒」的錯覺，其實反而加重身體負擔，刺激胃部和腎臟。

酒喝太快又不補水：一口「乎搭啦」看起來很帥，但酒一杯接一杯，越喝越渴、越渴又越想喝，惡性循環下容易喝過量。

尾牙隔天吃什麼解宿醉？如何消水腫？回歸日常靠這些撇步

如果還是不小心喝多了，尾牙隔天宿醉頭昏腦脹、胃難受，除了分段補水，適量補充富含維生素C的柑橘類果汁，以及含有電解質的運動飲料，也能有助穩定身體狀況。飲食方面忌油炸、重辣與高糖飲料，讓身體少一點負擔，比較快回到正常節奏。清淡溫和、好消化的蛋白質是首選，其中富含Omega-3的魚類，能降低發炎反應，更是上上選。

宿醉之外，隔天常會出現臉腫、身體浮的現象，想要消水腫就別怕喝水！喝水不僅不會更腫，還能幫助清除體內毒素與停留過久的水分。若有體力，可外出散散步或泡個熱水澡，促進新陳代謝、加速排水腫。飲食部分先低鈉少鹽，多吃富含鉀的原型食物，如香蕉、奇異果、番茄、地瓜、菠菜等，也能幫助找回平衡。

（示意圖／Getty Images）

尾牙應酬、工作滿檔...年底忙爆了！日常保養顧好才有底氣

年末工作收尾結案忙不停，尾牙聚餐又一個接一個來，紊亂的作息加上飲食不均衡，把身體節奏全打亂了！這時候更要把重點放在「日常營養補給」，用好執行且相對穩定的方式把狀態顧好。以下是小編推薦的「應酬季加分補給」5大方向：

薑黃：超熱門的的植物性營養成分，尤其在應酬密集、餐食油膩的非常時期，作為餐前或餐後的日常補給選項，常見有膠囊、錠劑等形式，方便隨時補充。

（圖片來源：iHerb）

（圖片來源：iHerb）

維生素B群：年底工作量大、精神消耗也高，B群常被定位為忙碌期的「基礎補給」，適合搭配早餐或白天補充，幫助你在高強度行程中穩定維持續航力。

（圖片來源：iHerb）

（圖片來源：iHerb）

維生素C：在大魚大肉之後想走清爽路線，抗氧化營養的維生素C很適合放進日常；無論從水果、飲品或膳食補充品補足攝取，都是最好入手的基礎保養。

（圖片來源：iHerb）

（圖片來源：iHerb）

電解質：尾牙季常常水喝得少又忙著跑局，一旦缺水容易失衡。除了記得喝水，更可視需求搭配含鈉、鉀等電解質的飲品或粉包，讓補水更有平衡感。

（圖片來源：iHerb）

（圖片來源：iHerb）

益生菌：年末外食與聚餐頻率提高，飲食也容易偏油偏鹹，這時候不少人會把益生菌當作補給的一環，搭配規律作息與均衡飲食，把日常節奏拉回來。

（圖片來源：iHerb）

