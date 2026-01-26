2026居家佈置新趨勢：用軟裝打造療癒空間

[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導

房子裝潢完成，回到家卻仍感到疲憊、難以放鬆？其實，真正影響居住感受的關鍵，往往不是昂貴的硬體工程，而是容易被忽略的「軟裝」。信義房屋Podcast《房屋聽信義》最新一集以「2026居家佈置新趨勢」為題，邀請2026信義居家認證合作廠商淘家舖、專業軟裝師Amy，從空間心理學與實務經驗出發，分享如何透過軟裝，為生活注入真正的療癒感與情緒價值。

信義房屋Podcast《房屋聽信義》最新一集以「2026居家佈置新趨勢」為題，2026信義居家認證合作廠商淘家舖、專業軟裝師Amy，分享如何透過軟裝，為生活注入療癒感。（圖／信義房屋）

Amy指出，所謂「軟裝」，是指家具、窗簾、地毯、燈具、綠植等不固定於建築結構的元素，構成空間情緒的核心。在歐美成熟市場中，軟裝與硬裝的預算比例多為7比3，因為人的生活型態、家庭結構與心理狀態會隨時間改變，透過軟裝，可以彈性調整空間，回應當下的居住需求。

Amy也觀察，台灣軟裝市場正快速成長，預算配置已逐漸朝向「一半一半」發展，尤其首購族在購屋後面臨預算有限的現實，反而更需要透過高效率、低成本的軟裝方式，打造理想生活空間，許多客戶家中「什麼都有，卻住起來像倉庫」，問題不在格局，而在缺乏留白與層次，忽略了視覺、觸感、氣味與光線對情緒的影響。

談到2026年居家趨勢，Amy表示，疫情後人們不再一味追求風格標籤，而是回歸內在感受。今年Pantone代表色「Cloud Dancer」象徵輕盈、純淨與內在平衡，也反映出居家佈置將朝向極簡、柔和、重視採光與機能性的方向發展。

在預算有限的情況下，Amy建議可從「沙發、燈光、地毯、抱枕與綠植」著手。她特別點出燈光的重要性，暖黃光能在心理層面帶來安全感，是許多高級飯店常用的照明策略。即便是小宅或採光不足的空間，也能透過情緒照明與布藝配置，營造放鬆氛圍。

此外，Amy也提醒首購族常見的兩大地雷：一是「什麼都想要」，導致空間過度擁擠，二是「所有家具貼牆擺放」，反而讓家看起來像倉庫。她強調，適度留白、創造高低層次，才能讓空間真正成為「生活的場所」，而非僅僅是存放物品的空間。

《房屋聽信義》EP56已同步上架信義房屋Podcast網站，深入探討軟裝如何解決空間難題、提升居住幸福感，收聽連結



