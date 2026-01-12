2026居家風水最強招好運聖物！命理師大推3物品，葫蘆化煞又招財，「這神器」讓財運只進不出

2026居家風水最強招好運聖物！

2026到來，除了找時間大掃除外，也可以考慮在居家擺設上，放上招好運的聖物！湯鎮瑋老師分析，風水其實不只是玄學，也是綜合科學，因為風水最講求的就是陽光、空氣和水，陽光代表貴人運，空氣的流通則影響著健康運，水則是財運的象徵。因此，湯鎮瑋老師推薦幾款開運小物，來幫助大家活絡磁場，就像我們吃保健食品一樣，適時補充有益身體，但切記過猶不及哦！

居家風水聖物1.葫蘆

圖片來源：shutterstock

葫蘆在風水上堪稱「千年化煞神器」，只要家中有煞氣的地方，放葫蘆就能化煞，而且如果在財位的地方放，也能有招財的作用，算是相當百搭實用的風水聖物！至於葫蘆的選擇，可以用瓠瓜風乾的葫蘆，但如果怕發霉的話，也可以用形狀像是葫蘆的物品來代替，因為在風水上是「以形化煞、以形補形」。另外，如果葫蘆可以打開的話，也可以投點硬幣進去，或者拜拜的香灰。

居家風水聖物2.水晶球

圖片來源：shutterstock

很多人想要招桃花，無論是愛情或者好人緣都是，湯鎮瑋老師便推薦粉水晶是很棒的旺桃花好物，而且人脈通錢脈，好的人緣也能旺財運。另外，如果想要旺桃花且斬爛桃花的話，也可以擺放孔雀的擺飾，不僅能夠化煞也能招來好福氣！

居家風水聖物3. 貔貅

圖片來源：shutterstock

相信有在祈求招財的人，早就知道貔貅的威力了吧！相傳貔貅生性愛財，專門吃錢當作食物，且貔貅沒有肛門，所以錢財只進不出。無論是擺放一隻或者一對，都有旺財運的好效果哦！

圖片來源：微博@电视剧流星花园

