2026屏東創意農民曆–屏境拾光 以色彩打造專屬屏東的風景書 即日起全台限量索取

▲屏東縣政府出版的「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起開 放限量免費索取。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】每年受到許多民眾喜愛收藏的屏東縣政府創意農民曆又來囉！「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在屏東縣境內各大景點、郵局及全台各大車站旅遊服務中心等地免費索取，屏東縣政府行政暨研考處鄞鳳蘭處長表示，這本農民曆透過12個月份、12個景區、12種代表顏色，邀請民眾細細品味屏東的光影與色彩，創造一整年的繽紛生活。

鄞鳳蘭處長指出，農民曆向來是家家戶戶依循時令節氣、順天應人的生活指南，屏東縣政府以創新視角重新詮釋這本年度必備書冊，結合節氣天文、在地空間與美學設計，將傳統農民曆轉化為兼具實用性與藝術感的生活提案，也成為許多民眾年末引頸期盼的收藏品。全新推出的「2026屏東農民曆－屏境拾光」，以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的風情與故事，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東的生活溫度與城市魅力。

縣府行政暨研考處指出，近年來屏東縣持續累積具代表性的公共建設與文化場域，成為縣民與外地旅客喜愛造訪的亮點，尤其屏東隨著季節更迭，呈現不同的自然樣貌與人文風景，因此2026年農民曆特別以「顏色」為敘事語言，將風景、氣味與記憶融入設計，打造獨一無二、專屬屏東的年度風景書。

翻開「屏境拾光」，可走進新園海洋航運園區，在夕陽映照下，感受海港映現的銅金色澤；深入大武山山林，於靜謐碧空中呼吸自然；聆聽恆春文化中心民謠館月琴低吟，唱出土地的生活旋律；漫步勝利星村午後磚紅色巷弄，沉浸於恣意生長的創意能量。隨著落山風，前往石墨藍灰的風域半島，讓情感在四重溪溫泉中緩緩升溫；走進看海美術館，感受藝術與自然交織的策展魅力，踏著靜海沙灘，勾勒出屬於屏東的日常風景。

行研處表示，「2026屏東農民曆－屏境拾光」即日起在屏東縣政府南北棟服務台、屏東縣各旅遊服務中心、屏東太平洋百貨服務台、環球購物中心(屏東店)服務台及全台各大火車站旅遊服務中心等地免費索取，數量有限，歡迎民眾把握機會索取，詳細發送地點可至屏東縣政府官網—最新消息查詢。

▲2026年屏東創意農民曆以色彩作為主軸，串聯縣內重要公共空間與特色建築，透過視覺語彙呈現屏東一年四季的風情與故事，打造獨一無二、專屬屏東的年度風景書。（圖／屏東縣政府提供）