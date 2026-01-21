2026屏東熱帶農業博覽會 2/7盛大登場





屏東具備優越的熱帶農業條件，無論在農產資源或人文風貌上，都展現出多元而深厚的特色。為了讓更多人看見屏東卓越的農業能量，並進一步促成國內外在農業科技與產業領域的交流合作，「2026年屏東熱帶農業博覽會」將於2月7日盛大開幕，至3月1日止。

今年熱博以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，融合屏東熱帶農業的豐富能量，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY 共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍。活動現場規劃跳跳馬RODY 彩繪稻田、三座跳跳馬 RODY 迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，誠摯邀請全國民眾於新春期間走訪屏東，一同感受熱情洋溢、動感十足的熱博魅力。

此外，今年熱博更規劃歷年來最豐富多元的舞台展演內容，無論是週末假期或春節期間都能欣賞到精彩演出，舞台演出橫跨音樂、戲劇與親子娛樂等多元形式，天天有亮點、場場都精彩，活動集結五位藝人、四組兒童劇團、三團超人氣兒童天團，以及兩隊人氣啦啦隊接力登場，打造屬於屏東的一大幸福時刻。

2026屏東熱帶農業博覽會共規劃十大主題展區，內容豐富多元。其中林業館以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與 DIY 體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；蘭花館運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

樹藝盆栽區以樹藝盆栽與木雕藝術，展現人與自然共生的生活美學；農特產品展售區匯集屏東優質農特產品，結合展售與美食體驗，讓民眾一次品嚐屏東好味在熱博呷透透，感受在地農業的豐饒魅力；瓜果長廊則以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動讓民眾體驗瓜果豐收之趣；彩繪稻田以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

今年物產館規劃三大主題樓層：一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

為因應活動期間湧入的人潮，縣府已周全規劃交通疏運與接駁配套，設置鄰近停車場供民眾轉乘接駁車，並提供可預約的復康巴士友善接送服務，各區訂車專線如下：屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 轉 403，以有效分散車流，提升參觀的便利性與安全性。

縣府也誠摯邀請全國民眾把握春節及連續假期，攜家帶眷走訪「2026 屏東熱帶農業博覽會」，感受農業躍動的能量，欣賞繽紛花海與精彩舞台展演，一同體驗最豐富、最具魅力的屏東農業盛會。更多活動內容、交通接駁與參觀相關資訊，請至活動官方網站查詢。

