2026屏東熱帶農業博覽會 RODY跳跳馬跳上彩繪稻田

「2026屏東熱帶農業博覽會」7日下午正式開幕，活動以「躍！屏東」為主題，以國際知名童趣角色RODY跳跳馬，打造彩繪稻田。現場規劃十大主題展區，包括瓜果長廊、花展等等，當然也少不了展售各式各樣的屏東農特產，展現屏東在地食材魅力。





擺出可愛的小馬手勢，屏東縣長周春米親自揭開今年彩繪稻田的圖案，是國際知名童趣角色RODY跳跳馬。（圖／民視新聞）

擺出可愛的小馬手勢，屏東縣長周春米親自揭開今年彩繪稻田的圖案，是國際知名童趣角色RODY跳跳馬。屏東縣長周春米：「大家期待的這個彩繪稻田，今年是用什麼IP呢，原來就是我們的跳跳馬Hop，這個Rody大家在小時候，應該都常常去坐遊樂場的跳跳馬，那所以今年是馬年，我們希望大家能夠跳躍，然後能夠有希望然後能夠成功。」「2026屏東熱帶農業博覽會」7日下午正式開幕，活動以「躍！屏東」為主題，開幕式特別請到台鋼雄鷹啦啦隊熱情演出，吸引不少粉絲拿著大砲拍攝。

博覽會共規劃十大主題展區，各式瓜果組成的瓜果長廊，很受民眾喜愛。（圖／民視新聞）

這屆博覽會共規劃十大主題展區，有彩色繽紛，由各式瓜果組成的瓜果長廊，還有蘭花展和盆栽展，涵蓋花卉、林業、休閒農業、食農教育等等，當然也少不了農特產品展售。周春米一攤吃過一攤，從水果吃到巧克力，攤攤都讚不絕口。屏東縣長周春米：「小米縣長也會在大年初四上午10點來到我們的熱帶農業園區，來發這個福袋一元紅包，今年還有特別限量的平安米喔。」活動橫跨整個農曆春節假期，一直到三月一日，期間還有舞台演出，打造全家親子出遊的環境，邀請民眾新年期間一同來見證屏東農業的多元能量。













