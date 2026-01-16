2026屏東燈節登場 四大燈區逾40組燈飾

▲萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026屏東燈節將於23日正式點亮，今年燈節規劃縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪四大燈區，集結超過40組藝術燈飾，融合自然景觀、人文底蘊與多元族群文化，展現屏東獨有的城市風貌。屏東縣政府表示，燈區將一路展出至3月1日。

▲蝶舞水光，燈區沿萬年溪畔自仁愛路延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，結合9組燈飾、光環境設計與在地文化意象。（圖／屏東縣府提供）

縣府傳播暨國際事務處、文化處、客家事務處及交通旅遊處今（14）日共同舉辦燈節說明記者會，會中備受期待的特色小提燈「馬耀風情」首度亮相即成焦點。小提燈以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，結合復古黃光LED設計，呈現溫潤光感與馬年喜慶氛圍。小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放，數量有限。

▲主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的動態意象，每30分鐘展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添節慶動感。（圖／屏東縣府提供）

屏東燈節邁入第五年，年年吸引逾百萬人次造訪，已成為春節期間南台灣最具代表性的年度盛事。今年燈區除延續四大場域規劃外，萬年溪燈區更延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，透過光影藝術串聯溪流、街區與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度的節慶體驗。

萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區沿萬年溪畔自仁愛路延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，結合9組燈飾、光環境設計與在地文化意象。主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的動態意象，每30分鐘展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添節慶動感。

縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，設置8組燈飾與沉浸式光氛圍裝置。主燈「山之光」高達12公尺、寬60公尺，融合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以劇場式聲光展演呈現，每30分鐘演出一次，成為夜間賞燈的亮點焦點。

勝利星村燈區則以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將園區化為璀璨星花世界。「星」象徵光輝歲月與珍貴記憶，「花」代表歷經時代洗禮後再次綻放的生命力。核心作品「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵與光影成像，呈現屏東歷史畫面，寓意歷史與當代的深刻對話。

內埔龍頸溪客家燈區以「耀動客家」為主題，循著溪流意象鋪展，12組主題燈飾串聯客家竹藝、藍染、粄食文化，並融入方口獅、竹編斗笠等元素。主燈〈蝶舞水光〉以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每30分鐘展演燈光秀。

燈節期間除璀璨燈飾外，亦規劃多元表演活動，包含開幕自製大戲《屏東流》，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及陳孟賢攜手在地表演團隊同台演出；春節期間各燈區也將安排馬戲表演，陪伴民眾熱鬧歡喜過新年。

為便利民眾賞燈，縣府規劃兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛（除夕及初一停駛）。一線由屏東轉運站出發，行經萬年溪、縣民公園及勝利星村燈區，每15至20分鐘一班；另一線為屏東轉運站直達客家燈區，每30至40分鐘一班，春節期間並加碼雙層巴士，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。

更多活動資訊，請至「2026屏東燈節」官網，或追蹤「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁查詢。

