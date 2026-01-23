2026屏東燈節縣民公園點燈 主燈秀「山之光」震撼全場 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】2026屏東燈節今（23）日在縣民公園正式點燈，高達12米的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現山林不同的樣貌，氣勢磅礡的沉浸式體驗讓現場民眾驚呼連連。縣長周春米表示，屏東燈節自縣民公園出發，串聯萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道，歡迎全國民眾造訪。

燈節小提燈「馬耀風情」今日首波發放，索取人潮絡繹不絕，駿馬的投影意象深受大小朋友喜愛；緊接著在縣長周春米、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處代理處長游博皓及各界地方代表齊聲倒數下，正式揭開為期45天的光影藝術饗宴。

「屏東春節最熱鬧，邀請民眾來屏東走春，感受南國夜晚的繽紛光影魅力。」縣長周春米表示，今年四大燈區超過40組燈飾，即日起一路點燈到3月8日陪伴大家過年，歡迎民眾到各燈區觀賞作品與拍照。

周春米表示，除有精彩燈區，明(24)日晚間7點開幕大戲「屏東流」在縣民公園登場，舞台設計融入地景特色，打造戶外劇場，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地團隊共演，透過戲劇、舞蹈與流行音樂的交織，演繹屏東的山海記憶，最後加碼180秒璀璨煙火秀，將為演出掀起高潮。