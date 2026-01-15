2026屏東燈節 四大主題燈區大秀城市光影



2026萬年燈區-主燈-騰光





【旅遊經 洪書瑱報導】

2026屏東燈節將於1月23日正式點亮!今年屏東燈節展現在地多元文化與城市風貌，超過40組藝術燈飾，將分為「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」，以及「內埔龍頸溪」等四大燈區錯落。其中備受鄉親期待主燈及特色小提燈也同步亮相，四個燈區各有主燈，小提燈為「馬耀風情」。屏東縣政府表示，四大燈區將一路展出至3月1日，民眾不妨藉機走進屏東賞燈「趣」，感受南台灣──屏東的城市夜色獨特魅力。

屏東燈節舉辦至今將邁入第五年，年年吸引超過百萬人次湧入，在過年期間更是人潮、車潮爆滿，今年燈區除延續去年四大場域，萬年溪燈區更將步伐跨至萬倉街台鐵橋下廊道，期待透過各具風貌的燈飾，搭配光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度的節慶氛圍。









龍頸溪空拍





※.屏東燈節四大燈區──

一、

萬年溪燈區：







2026萬年燈區-果時





以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區將沿萬年溪畔經仁愛路至萬倉街台鐵橋下廊道，融合9組燈飾、光環境設計及在地文化意象。其中主燈「騰光」就位於此燈區，呈現駿馬躍出水面的意象，活動期間，每30分鐘將展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添動感與節慶氛圍。









2026萬年燈區







2026萬年燈區-星塵



二、縣民公園燈區：



以「天馬行空」為主題，設置8組燈飾與環境式光氛圍裝置。主燈「山之光」高達12米、寬60米，結合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，燈光秀每30分鐘演出一次，為夜間賞燈增加亮點。

三、勝利星村燈區：







記憶之花



以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星，「星」象徵光輝歲月及璀璨記憶，「花」則代表歷經時代洗禮後重新綻放的活力與人文魅力。燈區核心「記憶之花」設置於將軍之屋外，透過巨型花朵及光影成像，將屏東歷史畫面呈現眼前，也寓意歷史與當代的對話。









花影之境

四、客家燈區：







蝶舞水光





以「耀動客家」為主題，循著承載世代記憶的溪流意象展開，12組主題燈飾如光的詩行，串起客家竹藝、藍染與粄食等文化符碼，並融入方口獅、竹編斗笠，映照日常中的文化深情。主燈為「蝶舞水光」，以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。

屏東縣府表示，燈節期間除有豐富燈飾，也規劃多元表演活動，包含開幕時，將有自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地表演團隊同台共演，以多元表演形式詮釋屬於屏東的在地故事；春節期間各燈區也將安排馬戲表演，陪大家開心過年。









今(2026)馬年小提燈名為「馬耀風情」





今(2026)馬年小提燈名為「馬耀風情」，已首度亮相，以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，並結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍。小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放，欲領取的民眾把握機會。

此外，為方便民眾賞燈，屏東同時規劃兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛(除夕及初一停駛)，路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15-20分鐘一班車；另外一條則為屏東轉運站直達客家燈區的路線，每30-40分鐘一班車，春節期間將加碼雙層巴士(除夕及初一停駛)，大家不妨多加利用搭乘大眾運輸工具前往賞燈。

相關訊息，可至「2026屏東燈節」官網、「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。



※.2026屏東燈節info──

◎.日期：01/23-03/01，17時30分至22時00分

◎.地點：萬年溪燈區(屏東市萬年溪自建國路至仁愛路段及萬倉街台鐵橋下廊道)、縣民公園燈區(屏東縣民公園)、勝利星村燈區(勝利區、成功區、通海區及遺構公園)、客家燈區(內埔鄉龍頸溪溪畔公園) 。

◎.小提燈每日限量發放

1月23日燈節開幕式現場首波發放，預計下午5時於縣民公園燈區第一服務台處開始發放(近3號出入口)。

2月13日、2月14日及至2月15日上午10時至發完為止，於屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。

2月19日(初三)、2月20日(初四) 及2月21日(初五)下午5時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。

◎.免費接駁車

1月23日至3月1日，每日17:00-22:00行駛(農曆春節期間正常行駛，惟除夕、初一停駛)。



路線一：屏東轉運站-萬年溪燈區-縣民公園燈區-勝利星村燈區

1、接駁班距：首班車17：00、末班車22：00，約15-20分鐘一班車

2、停靠站：(1)屏東轉運站下車處(2)萬年溪燈區(縣府勞青處辦公大樓前)(3)縣民公園燈區 (4)幸福公園 (5)勝利星村 (6)移民署站

3、無障礙接駁車：17:00、18:30、19:45、21:00，共4班次

路線二：屏東轉運站-龍頸溪公園內民生路段

1、接駁班距：首班車17：00、末班車21：00，約30-40分鐘一班車

2、停靠站：(1)屏東轉運站下車處 (2) 龍頸溪公園內民生路段





以上圖片：屏東縣政府提供





