「2026屏東燈節」點燈 童年搖搖馬、電視收播化身巨型燈飾

2026屏東燈節萬年燈區主燈-騰光。（圖：屏東縣政府提供）

引領南台灣春節旅遊熱潮的「2026 屏東燈節」將於1月23日正式點亮！今年屏東燈節規模更勝以往，橫跨縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪四大燈區，展出超過40組藝術燈飾。屏東縣政府公開超萌馬年小提燈「馬耀風情」，並邀請全國民眾自 1月23日起至3月8日，走進屏東感受光影與城市紋理交織的獨特魅力。

2026屏東燈節海報。（圖：屏東縣政府提供）

今年的四大燈區各具特色，滿足不同世代的賞燈體驗，縣民公園燈區巨型主燈「山之光」高達 12 米、寬 60 米，以沉浸式劇場概念結合屏東的山林與海洋能量，震撼力十足；萬年溪燈區將駿馬奔馳的動感化為溪畔光影，主燈「騰光」每 30 分鐘一場燈光秀，讓波光與燈火交相輝映；勝利星村燈區在將軍之屋前的「記憶之花」、童年搖搖馬、電視收播的經典畫面都化為燈飾主題；客家燈區內埔龍頸溪以客家竹藝、藍染與方口獅為元素，主燈「蝶舞水光」展現瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息。

勝利星村燈區童年搖搖馬化身巨大燈飾。（圖：屏東縣政府提供）

每年讓大小朋友瘋狂的小提燈，今年以「馬耀風情」為名，結合復古黃光 LED 與風琴摺紙工藝，簡約線條勾勒出駿馬姿態。首波發放將於 1 月 23 日下午 5 時在縣民公園燈區展開，想要收藏的民眾可得把握機會。

早期電視台收播的電視測試卡燈飾，勾起三、四、五、六年級生的集體回憶。（圖：屏東縣政府提供）

燈節不僅好拍更好看！開幕自製大戲「屏東流」邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢，攜手在地團隊演出屏東故事。縣府提醒，活動期間規劃有免費接駁車及春節限定雙層巴士，鼓勵民眾多加利用大眾運輸，輕鬆賞燈不塞車。。（郭子琳報導）