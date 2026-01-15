2026屏東燈節1月23日璀璨點燈 四大燈區40組光影藝術亮相

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 2026屏東燈節將於1月23日盛大點燈，今年規劃縣民公園、萬年溪、勝利星村及內埔龍頸溪四大主題燈區，集結超過40組藝術燈飾，展現在地文化與城市風貌，展期至3月1日，邀請全國民眾走進屏東，感受夜間光影魅力。

屏縣府今（14）日舉行燈節說明記者會，馬年限定「馬耀風情」小提燈首度亮相即成焦點，以風琴摺紙造型搭配復古黃光LED，勾勒駿馬奔馳意象，將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波發放。

▲2026萬年燈區-主燈-騰光。（圖／屏縣府傳播處）

萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，沿溪畔延伸至萬倉街台鐵橋下廊道，設置9組燈飾。主燈「騰光」以駿馬躍出水面的動態意象呈現，每30分鐘展演燈光秀，為溪畔夜景注入生命力。

縣民公園燈區主題為「天馬行空」，設置8組燈飾，主燈「山之光」高達12公尺，結合山海地景與沉浸式聲光展演，打造震撼視覺體驗。

▲2026萬年燈區-果時。（圖／屏縣府傳播處）

勝利星村燈區「勝利星花開」以15組燈飾妝點老屋聚落，核心作品「記憶之花」透過光影呈現屏東歷史記憶，象徵新舊時代的交會。

客家燈區以「耀動客家」為主題，12組燈飾串聯竹藝、藍染、粄食等文化元素，主燈〈蝶舞水光〉展現瀑布流光之美，象徵文化生生不息。

▲2026萬年燈區-龍頸溪空拍。（圖／屏縣府傳播處）

燈節期間除燈光展演外，開幕夜將推出大型自製舞台劇《屏東流》，並於春節期間安排馬戲與表演活動。縣府同步規劃免費接駁車與春節加碼雙層巴士，鼓勵民眾搭乘大眾運輸賞燈。更多資訊可至「2026屏東燈節」官方平台查詢。