2026屏東燈節1月23日點燈 四大主題燈區43組燈飾 展現城市光影與節慶文化

▲屏東縣政府今（15）日舉行2026屏東燈節記者會，特色小提燈同步亮相。（圖／記者王靚慧攝）

【記者 王靚慧／屏東 報導】2026屏東燈節將於1月23日正式點燈!今年延續去年以縣民公園、萬年溪、勝利星村及客家燈區為四大燈區，合計43組藝術燈飾，展現在地多元文化與城市風貌，屏東縣政府今(14)日舉行燈節記者會說明，四大燈區將一路展出至3月1日，歡迎全國民眾走進屏東賞燈，感受城市夜晚的獨特魅力。

縣府傳播處蕭裕隆處長表示，屏東燈節舉辦至今將邁入第五年，每年吸引超過百萬人次賞燈，迎接馬年到來，今年萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區將沿萬年溪畔經仁愛路至萬倉街台鐵橋下廊道，融合9組燈飾、光環境設計及在地文化意象。主燈「騰光」為獨角獸飛馬造型，呈現駿馬躍出水面的意象，每30分鐘將展演一次燈光秀，為溪畔夜景增添動感與節慶氛圍。

▲萬年溪燈區。（圖／屏東縣政府提供）

縣民公園燈區以「天馬行空」為主題，設置8組燈飾與環境式光氛圍裝置。主燈「山之光」以大武山為造型，高達12米、寬60米，結合屏東山林、海洋與土地紋理等重要地景，以沉浸式劇場概念打造聲光展演，以光影呈現大武山的四季更迭，燈光秀每30分鐘演出一次，為夜間賞燈增加亮點。

勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星，文化處長吳明榮指出，「星」象徵光輝歲月及璀璨記憶，「花」則代表歷經時代洗禮後重新綻放的活力與人文魅力。尤其設置於將軍之屋外的燈區核心「記憶之花」，透過巨型花朵及光影成像，將五分車駛入屏東市區、眷村年節熱鬧景象、當年的地標建築等屏東歷史畫面呈現眼前，也寓意歷史與當代的對話，值得大家駐足欣賞。至於馬年燈飾「馬到成功」是座巨大的搖搖馬，設置在孫立人行館，周邊還有多座小型搖搖馬形成小騎士樂園，亦將成為今年勝利星村燈區一大亮點。

▲勝利星村燈區–記憶之花。（圖／屏東縣政府提供）

另外，在內埔龍頸溪的客家燈區以「耀動客家」為主題，循著承載世代記憶的溪流意象展開，12組主題燈飾如光的詩行，串起客家竹藝、藍染與粄食等文化符碼，並融入方口獅、竹編斗笠，映照日常中的文化深情。主燈〈蝶舞水光〉以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日每30分鐘將展演燈光秀。

備受鄉親期待的「馬耀風情」小提燈今日也同步亮相，以復古的風琴摺紙燈籠造型搭配底部簡約線條勾勒駿馬姿態，結合復古黃光LED設計，一亮燈底部呈現的駿馬光影隨著提燈人奔跑，展現懷舊溫潤光感與馬年喜慶氛圍。小提燈將於1月23日下午5時在縣民公園燈區首波限量發放，邀請民眾把握機會領取。其餘發放時間與地點可至「2026屏東燈節」官網查詢。

縣府指出，燈節期間除有豐富燈飾，也規劃多元表演活動，包含開幕自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹及全球巨星陳孟賢攜手在地表演團隊同台共演，以多元表演形式詮釋屬於屏東的在地故事；春節期間於各燈區也將安排馬戲表演，陪大家開心過年。

此外，為方便民眾賞燈，縣府交旅處規劃兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛(除夕及初一停駛)，路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，每15-20分鐘一班車；另外一條則為屏東轉運站直達客家燈區的路線，每30-40分鐘一班車，春節期間將加碼行駛雙層巴士(除夕及初一停駛)，歡迎大家搭乘大眾運輸工具前往賞燈。