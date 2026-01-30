2026屏東燈節VS「奇幻大津」屏東大展夜美



2026屏東燈節_勝利燈區_蝶舞水光

【旅遊經 洪書瑱報導】



2026屏東燈節已正式點燈，屏東自2019年舉辦台灣燈會備受矚目，2022年開始第一屆屏東燈節，至今邁入第五個年頭，年年超越以往，今年四大燈區超過40組燈飾，各有特色，包括：縣民公園再串聯萬年溪、勝利星村及龍頸溪畔客家燈區，形成一條流動的光影廊道，值得一提的是──被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，也將於2月5日正式揭幕，讓屏東的夜，在春節期間展現如夢似幻的夜光之美！

廣告 廣告









縣民燈區_主燈-山之光





縣民公園已正式點燈，其中高12米、寬60米的主燈「山之光」，隨著四季樂章變換光影，呈現屏東母親大武山不同的樣貌，氣勢磅礡的展演讓現場民眾驚呼連連。而萬年溪燈區還延伸到百年建築「鼎昌號李宅」戶外庭院，另有萬倉街鐵橋下廊道的燈飾由三所學校共同創作，即日起一路點燈到3月8日陪伴大家過年。



※.縣民燈區──







花語星橋







花影之境







光橋踏浪



※.客家燈區──







藍染織韻







鳳祥瑞彩







花馳夜合







財源滾滾



※.勝利燈區──







記憶之花







花仙子的衣裳







花立方







星花開







巨大的微景觀







鏡花奇緣







火樹螢花



※.萬年燈區──







光馳







果時







星塵







甜夢







滋養







綿途

另外，被譽為全台最美光影瀑布「奇幻大津」，於2月5日正式揭幕。今年屏東縣政府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及兩度金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與縣長周春米一同「開箱」這座夢幻的夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。



「奇幻大津」活動於2月3日至3月4日登場，活動期間每日17時至21時開放。為回饋在地居民，2月3日至5日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，明(31)日上午9時至11時於高樹鄉圖書館前開放索票。



大津瀑布今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。



「夜綻之花」模擬峭壁間盛開的花朵，夜晚花蕊亮起後，民眾可輕觸花蕊，變換整串花朵的光影色彩，增添互動趣味；「蝶舞山林」取材大津周邊蝴蝶生態，蝴蝶燈飾沿山道佈置，部份還有動態開闔效果，營造蝴蝶飛舞意象；「文心蘭林」以文心蘭為主題，結合結構裝置與花藝設計，打造可供民眾穿梭其中的花林景觀；「花果天堂」則融合在地植物與水果意象，透過投影與螢光元素，打造必拍的沉浸式光影場景。



活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動的意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的藝術風貌。



屏東文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量1千人入場，其中線上預約8百人、現場票2百人，每半小時一梯次，共八梯次，票種為單人票100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元，購票入場可獲得三款專屬好禮：馬年限定獨角獸發光頭飾一只、奇幻大津紀念明信片一張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」一包，數量有限。





※.奇幻大津：







屏東高樹「奇幻大津」即將登場,瀑布化身動態畫布























屏東縣府傳播暨國際事務處表示，春節期間於縣民公園、勝利星村及客家燈區皆安排馬戲小品演出，增添節慶歡樂氣氛。此外，縣府規劃兩條免費接駁路線，一條路線為屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區；另一條路線則是由屏東轉運站發車直達客家燈區，帶著大家一起過年走春賞燈去。另外，有機會不妨索取小提燈「馬耀風情」！





相關資訊，民眾可至「2026屏東燈節」官網、「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

以上圖片：屏東縣政府提供