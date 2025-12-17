2026屏東跨年卡司曝光 丁噹、婁峻碩、FEniX等14組藝人接力上場

屏東縣政府迎接2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，即將於12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場。（屏東縣政府文化處提供）

屏東縣政府迎接2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏》，即將於12月31日晚間7時在屏東體育館前草地熱鬧登場。縣府今年卯足全力，精心準備了14組重磅藝人卡司，邀請金牌主持搭檔焦凡凡與無尊共同掌舵，一同迎接開心的2026年。

今年屏東縣政府邀請橫跨情歌、嘻哈、原民等多種風格卡司，由剛完成《夜遊》小巨蛋夜未眠巡迴演唱會的全民情歌天后「丁噹」，帶來最療癒人心的歌聲，同時也帶著8位「帥哥」女舞者挑戰歷屆唱跳男神的經典歌曲，讓觀眾跟著她一起嗨翻屏東。近期剛獲得迷你劇集（電視電影）男主角獎肯定的鳳小岳將攜手樂團「壓克力柿子」現身舞台，展現滿滿的音樂能量。饒舌歌手婁峻碩SHOU將甜蜜同框主持人焦凡凡，帶來多首婁式金曲；以細膩唱腔著稱的幸福歌姬梁文音，也將演繹多首動人情歌。台語嘻哈組合草屯囝仔則以魅力四射的節奏演出人氣作品，排灣族歌手 Utjung 舞炯恩將與舞者帶來勁歌熱舞的震撼演出。

廣告 廣告

入圍第36屆金曲最佳華語女歌手陳忻玥與新生代才子李杰明攜手合唱，共譜浪漫樂章；三度受邀的全方位男神小樂吳思賢則再次陪伴大家在屏東跨年。以及來自屏東在地的饒舌歌手大成及高雄人氣創作歌手 Willy簡嘉彣將帶來他們的人氣作品；此外金曲歌后朱海君與歌手彭佳霓，分別以細膩嗓音詮釋台語與客語經典歌曲，展現多元文化特色。最後，將由人氣男團 FEniX 壓軸登場，他們將以滿滿的青春活力陪伴歌迷，一同迎接 2026 年的第1天。 當日下午6點起，仁愛路段將集結上百攤特色美食小吃與文創商品，讓民眾享受視覺與味蕾的雙重樂趣。此外，為服務行動不便的朋友，當日也提供免費復康巴士接送服務，每位身障朋友限1人陪同搭乘，如有需求請務必於 12 月23日起至12月27日前，洽各區預約專線訂車（屏北區 08-7386626、08-7372363；屏中區 08-7887433、08-8218947；屏南區 08-8892293 #403）。 另為確保活動安全，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於12 月30日晚間8時起進行封路管制，公園仁愛路地下停車場出入口亦調整至長春街體育館側門。相關資訊請隨時留意文化處官網及粉絲專頁最新消息。

更多鏡週刊報導

倒數3天宇宙人小巨蛋演唱會最後備戰 方Q生日抓周埋舞台伏筆

LINE TODAY 公布「2025年度10大電影」 《國寶》奪冠、《大濛》亞軍

羅志祥演唱會吸2萬觀眾「與女粉互動僵硬」 當事者卻說「網友在高潮什麼」